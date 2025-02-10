Fransa Kasırgası Mezarı Başında Anıldı

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- "Fransa Kasırgası" lakaplı Hüseyin Alkaya, mezarı başında anıldı

Güreşte Fransızların korkulu rüyası pehlivan mezarı başında anıldı

TEKİRDAĞ - Fransa'da 30 bin seyirci önünde dört Fransız güreşçiyi 15'er dakikada yenerek "Fransa Kasırgası" lakabını kazanan Tekirdağlı pehlivan Hüseyin Alkaya, vefatının 43. yılında mezarı başında anıldı.

Ülkedeki rekorlarının yanı sıra Fransa'da 1935'li yıllarda düzenlenen güreş müsabakasında, 30 bin seyirci önünde dört Fransız güreşçiyi 15'er dakikada yenerek Avrupa'da da efsaneleşen gerçek adı Hüseyin Alkaya olan Hüseyin Pehlivan, mezarı başında dualarla anıldı. Anma törenine İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, Hüseyin Pehlivan İlkokulu öğrencileri ve güreşseverler katıldı. Katılımcılar, Hüseyin Pehlivan'ın mezarında Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti.

Törende konuşan İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Tekirdağ'ın yetiştirdiği cihan pehlivanını unutmadıklarını belirterek, "Pehlivanımızı unutmamak ve unutturmamak için çalışmalarımız devam ediyor. Havanın soğuk olmasına rağmen genç güreşçilerimiz ve öğrencilerimizle birlikte kabri başında Kuran okuyarak dua ettik. Tekirdağ'ın gururu cihan pehlivanını rahmetle anıyoruz" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük de Hüseyin Pehlivan'ın sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da adını altın harflerle yazdırmış özel bir güreşçi olduğunu ifade etti.

Hüseyin Pehlivan'ın torunu Sinan Alkaya ise, dedesinin Kırkpınar'daki rekorunun halen kırılamadığını belirterek, "Onunla gurur duyuyoruz. Efsane bir güreşçi olmasının yanı sıra örnek bir insandı. Anısını yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kırkpınar'da kırılamayan rekor

Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan, 8 yıl üst üste Kırkpınar Başpehlivanı unvanını kazanarak güreş tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Bu rekor, halen kırılamayan en uzun başpehlivanlık serilerinden biri olarak kabul ediliyor.

Şikeye karşı duruşuyla hafızalara kazındı

Kariyeri boyunca güreşte adil mücadeleyi savunan Hüseyin Pehlivan, kendisine yapılan şike tekliflerini kesin bir dille reddetti. Yabancı sporcularla yapacağı müsabakalar öncesinde para teklif edilen Pehlivan, "Ben onu bunu anlamam arkadaş, kaybeden gazoz içer" sözleriyle dürüstlüğünü ve kararlılığını ortaya koydu.