Fransa Lig 1 Takımı Nice, Teknik Direktörlük Görevine Francesco Farioli'yi Getirdi - Son Dakika
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Fransa Lig 1 Takımı Nice, Teknik Direktörlük Görevine Francesco Farioli'yi Getirdi

01.07.2023 09:14

Fransa Lig 1 takımlarından Nice, teknik direktörlük görevine Alanyaspor ve Karagümrük'ten tanıdığımız Francesco Farioli'yi getirdi. Farioli, kariyerinde şuana kadar sadece Türk takımlarında görev aldı ve Nice'te ilk kez Türkiye dışında bir takım çalıştıracak. Kulüp başkanı Jean-Pierre Rivere, Farioli'nin takımın hedefleriyle mükemmel bir şekilde örtüştüğünü belirterek, onun çok profesyonel özelliklere sahip olduğunu ifade etti.

Fransa Lig 1 takımlarından Nice, teknik direktörlük görevine Alanyaspor ve Karagümrük'ten tanıdığımız Francesco Farioli'yi getirdi. Nice kulübünün yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki İtalyan teknik adamın pazartesi günü görevine başlayacağı kaydedildi.

İLK DEFA TÜRKİYE DIŞINDA BİR TAKIM ÇALIŞTIRACAK

Farioli, kariyerinde şuana kadar sadece Türk takımları olan Alanyaspor ve Karagümrük'te görev aldı. İlk kez Türkiye dışında bir takım çalıştıracak.

YENİ BAŞKANINDAN ÖVGÜ: "PROFESYONEL ÖZELLİKLERE SAHİP"

Kulüp başkanı Jean-Pierre Rivere, Farioli'nin takımın hedefleriyle mükemmel bir şekilde örtüştüğünü belirterek, "Çok profesyonel özelliklere sahip. Şimdiden adından söz ettiren, gelecek vaat eden bir teknik direktör." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Fransa Lig 1 Takımı Nice, Teknik Direktörlük Görevine Francesco Farioli'yi Getirdi - Son Dakika


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