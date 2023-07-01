Fransa Lig 1 Takımı Nice, Teknik Direktörlük Görevine Francesco Farioli'yi Getirdi

Fransa Lig 1 takımlarından Nice, teknik direktörlük görevine Alanyaspor ve Karagümrük'ten tanıdığımız Francesco Farioli'yi getirdi. Nice kulübünün yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki İtalyan teknik adamın pazartesi günü görevine başlayacağı kaydedildi.

İLK DEFA TÜRKİYE DIŞINDA BİR TAKIM ÇALIŞTIRACAK

Farioli, kariyerinde şuana kadar sadece Türk takımları olan Alanyaspor ve Karagümrük'te görev aldı. İlk kez Türkiye dışında bir takım çalıştıracak.

YENİ BAŞKANINDAN ÖVGÜ: "PROFESYONEL ÖZELLİKLERE SAHİP"

Kulüp başkanı Jean-Pierre Rivere, Farioli'nin takımın hedefleriyle mükemmel bir şekilde örtüştüğünü belirterek, "Çok profesyonel özelliklere sahip. Şimdiden adından söz ettiren, gelecek vaat eden bir teknik direktör." ifadelerini kullandı.