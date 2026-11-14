Fransa Milli Takımı oyuncusu Da Cunha, Türkiye maçı öncesi güven mesajı verdi

FRANSA Milli Takımı'nın orta sahası Lucas da Cunha, "Kendimize çok güveniyoruz. Yarın çok önemli bir maça çıkacağız. Evimizde oynamanın rahatlığını ve güvenini yaşıyoruz. Takımda hiçbir problem yok. Hep beraber hem keyif alıyoruz hem de iyi bir oyun oynuyoruz. Yarın oynanacak maç için de oldukça hazırız" dedi.

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki 6'ncı maçında yarın 22.45'te Bordeaux kentinde A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek Fransa'da 25 yaşındaki orta saha Lucas da Cunha, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zinedine Zidane'nın oyun felsefesine değinen Lucas da Cunha, "Zidane topa sahip olmayı seven, yüksek tempolu ve cesur oynayan bir takım istiyor. Böyle bir oyun oynayabilmek için de üst düzey oyunculara sahip olmanız gerekiyor. Fransa Milli Takımı dünyanın ne üst düzey oyuncularından oluşuyor" diye konuştu.

'CEZA SAHASINDA DAHA ETKİLİ OLMAMIZ GEREKİYOR'

İtalya mağlubiyetini geride bıraktıklarını belirten Lucas da Cunha, "Hocamız bizim yanımızda. İtalya karşısında mağlubiyet aldığımız için her şeyi kaldırıp çöpe atmıyoruz. Hücum yapmakta bir problemimiz yok. Ceza sahasında daha etkili olmamız gerekiyor. Ceza sahasında daha etkili olsak İtalya maçını daha farklı konuşabilirdik" dedi.

'YARIN OYNANACAK MAÇ İÇİN OLDUKÇA HAZIRIZ'

Türkiye maçına hazır olduklarına değinen 25 yaşındaki orta saha, "Kendimize çok güveniyoruz. Yarın çok önemli bir maça çıkacağız. Evimizde oynamanın rahatlığını ve güvenini yaşıyoruz. Takımda hiçbir problem yok. Hep beraber hem keyif alıyoruz hem de iyi bir oyun oynuyoruz. Yarın oynanacak maç için de oldukça hazırız" ifadelerinde bulundu.

'HEPİMİZ KENDİMİZE GÜVENİYORUZ'

Kylian Mbappe'nin formda olduğunu ve takıma güvendiğini belirten Lucas da Cunha, "Kylian Mbappe bizimle birlikte, formda. Hepimiz kendimize güveniyoruz. Takımda kimsenin bir sorunu yok. Türkiye maçına hazırız. Mbappe hem saha içinde hem de saha dışında bizim için çok önemli bir oyuncu. O bizim kaptanımız. Her zaman olduğu gibi bize yardım etmeye hazır olacak" diyerek sözlerini noktaladı.