Fransa, VNL'de Japonya'yı yenerek şampiyon oldu - Son Dakika
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Spor

Fransa, VNL'de Japonya'yı yenerek şampiyon oldu

Voleybolda FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde (VNL) Japonya'yı 3-1 yenen Fransa, organizasyonu şampiyon tamamladı. Final maçı Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynandı. Fransa, rakibini 25-23, 18-25, 25-23 ve 25-23'lük setlerle mağlup ederek şampiyonluk elde etti. Üçüncülük maçında ise Polonya, Slovenya'yı 3-0 yenerek üçüncü oldu.

30.06.2024 23:23
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Voleybolda FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde (VNL) Japonya'yı 3-1 yenen Fransa şampiyon oldu.

Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanan final maçında Japonya ile Fransa karşılaştı.

Rakibini, 25-23, 18-25, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-1 yenen Fransa, organizasyonu şampiyon tamamladı.

Organizasyonun üçüncülük maçında ise Polonya ile Slovenya mücadele etti. Rakibini 26-24, 25-16 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup eden Polonya, organizasyonda üçüncü oldu.

Kaynak: AA

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