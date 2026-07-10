Fransa Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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Fransa Yarı Finale Yükseldi

Fransa Yarı Finale Yükseldi
10.07.2026 01:17
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Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'ı 2-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fas'ı 2-0 mağlup eden Fransa yarı finale yükseldi.

Boston Stadı'nda oynanan mücadeleyi Arjantinli hakem Facundo Tello yönetti.

Fransa maça; Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Kone, Rabiot, Dembele, Olise, Doue, Mbappe ilk 11'i ile çıkarken Fas; Bounou, Hakimi, Issa, Mazraoui, Salah-Eddine, Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi, Brahim, El Khannouss, Talbi 11'i ile karşılaşmaya başladı.

Fransa maça hızlı başladı. Maçın 4'üncü dakikasındaki Fransa atağında Kylian Mbappe'nin ceza sahası dışından şutunu kaleci Bounou köşeden çıkardı. Sol taraftan kazanılan köşe vuruşunda Upamecano'nin yakın mesafeden kafa vuruşunu yine Bounou çıkardı.

Maçın 28'inci dakikasında Fransa penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahası içine giren Mbappe'nin Mazraoui tarafından düşürüldüğü pozisyonda hakem Facundo Tello penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mbappe'nin vuruşunu kaleci Bounou kurtardı.

35'inci dakikada kaptırılan topla hızlı gelişen Fransa atağında Doue kaleyi karşısından gördüğü anda vuruşunu yaptı. Ancak Bounou yine gole izin vermedi.

45 +2'de Lucas Digne ceza sahası dışında kaleyi gördüğü noktan sol ayakla sert vurdu. Kaleciyi geçerek üst direğe çarpan top auta çıktı.

45 +5'inci dakikada bu kez Fas rakip ceza sahasının hemen dışında serbest vuruş kazandı. Hakimi'nin serbest vuruşu kalenin uzağından auta gitti.

İlk yarı golsüz sona erdi.

Maçın 60'ıncı dakikasında rakip ceza sahası ön çizgisine yakın bölgede topu alan Mbappe'nin içeri girer girmez ayağının içiyle uzak köşeye yaptığı vuruş ağlara gitti ve Fransa 1-0 öne geçti.

66'ncı dakikada Fransa farkı 2'ye çıkardı. Ortadan gelişen atakta Dembele'nin ceza sahasına girmeden yerden sağ köşeye vuruşunda top kaleci Bounou'nun müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-0.

Maçın son dakikalarında Fas etkili oldu. Serbest vuruş sonrası gelişen pozisyonda Ounahi'nin ceza sahası dışından sağ ayakla sert vuruşunu Maignan çıkardı.

Karşılaşma Fransa'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: DHA

Fransa, Futbol, Dünya, Spor, Fas, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika

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