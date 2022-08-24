Fransız basını yazdı! Fenerbahçe ile Galatasaray, Lyon ile sözleşmesini uzatmayacak Moussa Dembele'yi transfer etmek için kolları sıvadı - Son Dakika
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Fransız basını yazdı! Fenerbahçe ile Galatasaray, Lyon ile sözleşmesini uzatmayacak Moussa Dembele'yi transfer etmek için kolları sıvadı

24.08.2022 12:30
Fransız basını yazdı! Fenerbahçe ile Galatasaray, Lyon ile sözleşmesini uzatmayacak Moussa Dembele'yi transfer etmek için kolları sıvadı

Fransız basını, Lyon ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek Moussa Dembele'nin kulüpten ayrılmak istediğini, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın golcü oyuncu için devrede olduğunu yazdı.

Fransız gazetesi L'Equipe'de yer alan habere göre Lyon'un Fransız forveti Moussa Dembele, sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenilemeyip, takımdan ayrılmayı planlıyor.Dembele'nin sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı aktarıldı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY DEVREDE İDDİASI

Maxifoot ise Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Fransız golcü için devrede olduğunu iddia etti. Haberde "Moussa Dembele şaşırtıcı olmayan bir şekilde Lyon'dan ayrılmaya karar verdi. Galatasaray ve Fenerbahçe, Dembele'yi 2023-2024 sezonunda transfer edebilmek için şimdiden girişimlere başladı. Galatasaray ve Fenerbahçe dışında bir İtalyan kulübü de Dembele'yi transfer etmek istiyor.

LACAZETTE'NİN GELİŞİ SONRASI YEDEK KULÜBESİNE HAPSOLDU

Alexandre Lacazette'in transferi sonrası yedek kulübesine hapsolan Fransız yıldız bu yaz transfer olma fikrine sıcak bakmadı. Dembele, Lyon'dan gelen sözleşme yenileme talebini ise geri çevirerek sezon sonunda takımdan ayrılma isteğini ortaya koydu." ifadelerine yer verildi.
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Moussa Dembele, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransız basını yazdı! Fenerbahçe ile Galatasaray, Lyon ile sözleşmesini uzatmayacak Moussa Dembele'yi transfer etmek için kolları sıvadı - Son Dakika
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