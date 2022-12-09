Fransız devi Lyon satılıyor! İşte kulübün yeni sahibinin ödeyeceği meblağ... - Son Dakika
Üye Girişi

Fransız devi Lyon satılıyor! İşte kulübün yeni sahibinin ödeyeceği meblağ...

09.12.2022 16:33

Fransa Ligue 1'in dev ekiplerinden Lyon'dan yapılan açıklamada kulübün çoğunluk hisselerini satın almak isteyen Eagle Football yatırım grubundan güvence alındığı ifade edildi. Lyon'un satışının 842 milyon dolara tamamlanması bekleniyor.

Bu sezon Ligue 1'de üst sıraların gerisinde kalan Lyon'un yeni sahibi belli oluyor.Eagle Football yatırım grubu Fransa'nın köklü ekibinin yeni sahibi olmaya artık çok yakın.

ANLAŞMA KISA SÜRE İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK

NTV Spor'da yer alan habere göre, Grubun yatırımcılarında John Textor da daha önce üç kez ertelenen satın alma işlemini tamamlayacağını ve anlaşmayı kısa süre içerisinde tamamlayacağını doğruladı. Lyon'un yeni sahibi olması beklenen Eagle Football'un 39.2 milyon hisse ve hisseye çevrilebilen 789 bin 824 tahvil için 327.4 milyon euro ödeme yapacağı, kalan hisseler içinse ihale teklifi yapacağı aktarıldı. Bu doğrultuda kulübün satışının toplam maliyetinin 842 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

PSG'NİN 20 PUAN GERİSİNDE

Tüm işlemlerin gerçekleşmesinin ardından kulübün yüzde 66'lık kısmının satışının 842 milyon dolara tamamlanması bekleniyor. Fransa Ligue 1'de bu sezon 15 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Lyon, topladığı 21 puanla 8. sırada yer alıyor. 6 yenilgisi bulunan Lyon, lider Paris Saint Germain'in 20 puan gerisinde bulunuyor.

YORUMLAR
500
Fransız devi satılıyor! İşte kulübün yeni sahibinin ödeyeceği çılgın para Fransız devi satılıyor! İşte kulübün yeni sahibinin ödeyeceği çılgın para İngiltere-Fransa çeyrek final maçına doğru İngiltere-Fransa çeyrek final maçına doğru

Fransa, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransız devi Lyon satılıyor! İşte kulübün yeni sahibinin ödeyeceği meblağ... - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Memleket Partisi lideri İnce'den sürpriz Ekrem İmamoğlu çağrısı: Tüm muhalefeti savunmaya davet ediyorum
16:49 Ayşegül Aydın davasında mide bulandıran detay! Öldürülmeden önce tecavüze uğramış
16:51 Tren istasyonunda görevli bilet denetçisi aniden yere yığıldı! Görüntüyü izleyenler şanssız adamın başına geleni anladı
16:20 Fransız devi Lyon satılıyor! İşte kulübün yeni sahibinin ödeyeceği meblağ...
16:23 Uzmanlar TikTok'ta başlayan yeni akım hakkında uyarıda bulundu: Uykuda aniden öldürüyor
16:11 Harabeye 6 bin lira kira isteyen mal sahibinin koyduğu şart çileden çıkardı
16:09 BİM'in kurucusu da tartışmalara katıldı: Onlar için dua ediyoruz
16:00 İsmailağa Cemaatinden istismar skandalı sonrası mensuplarına dikkat çeken mesaj!
15:19 Motokurye kendisinden belge isteyen polislere saldırdı! Güçlükle gözaltına alındı
15:09 7'nci kattan düşen Sedefnur'un ifadesi 11 ay sonra hastanede gizli bir şekilde alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2022 17:10:18. #1.12#
SON DAKİKA: Fransız devi Lyon satılıyor! İşte kulübün yeni sahibinin ödeyeceği meblağ... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement