Fransız devi Lyon satılıyor! İşte kulübün yeni sahibinin ödeyeceği meblağ...

Bu sezon Ligue 1'de üst sıraların gerisinde kalan Lyon'un yeni sahibi belli oluyor.Eagle Football yatırım grubu Fransa'nın köklü ekibinin yeni sahibi olmaya artık çok yakın.

ANLAŞMA KISA SÜRE İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK

NTV Spor'da yer alan habere göre, Grubun yatırımcılarında John Textor da daha önce üç kez ertelenen satın alma işlemini tamamlayacağını ve anlaşmayı kısa süre içerisinde tamamlayacağını doğruladı. Lyon'un yeni sahibi olması beklenen Eagle Football'un 39.2 milyon hisse ve hisseye çevrilebilen 789 bin 824 tahvil için 327.4 milyon euro ödeme yapacağı, kalan hisseler içinse ihale teklifi yapacağı aktarıldı. Bu doğrultuda kulübün satışının toplam maliyetinin 842 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

PSG'NİN 20 PUAN GERİSİNDE

Tüm işlemlerin gerçekleşmesinin ardından kulübün yüzde 66'lık kısmının satışının 842 milyon dolara tamamlanması bekleniyor. Fransa Ligue 1'de bu sezon 15 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Lyon, topladığı 21 puanla 8. sırada yer alıyor. 6 yenilgisi bulunan Lyon, lider Paris Saint Germain'in 20 puan gerisinde bulunuyor.