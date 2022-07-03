Fransız devi PSG, stadın çimlerini korumak için sıra dışı bir yönteme başvurdu! Şahinler stadı koruyacak - Son Dakika
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Fransız devi PSG, stadın çimlerini korumak için sıra dışı bir yönteme başvurdu! Şahinler stadı koruyacak

03.07.2022 16:49

Fransa Ligue 1'in en iyi saha zeminine sahip olmasıyla dikkat çeken Paris Saint-Germain'in stadı Parc Des Princes, yeni sezon öncesi da bu unvanını korumakta kararlı. Fransız devi ilginç bir yönteme başvurarak güvercinlerin zemine zarar vermesini engelleme adına birkaç şahini stada yerleştirdi.

Paris Saint-Germain, stadyumu Parc Des Princes'in zeminini yenilerken, çimlerde meydana gelecek olası tahribatın önüne geçmek için ilginç bir yönteme başvurdu.

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ŞAHİNLER ZEMİNİ KORUYOR

Fransız devi, güvercinlerin çimlere zarar vermesinin önüne geçmek için birkaç şahini stada yerleştirdi. Bu hamleyle sayısız kez Ligue 1'in en güzel zemini seçilen Parc Des Princes, bu unvanını uzun yıllar daha koruyacağa benziyor. PSG'nin baş bahçıvanı Jonathan Calderwood konuya ilişkin, "Mükemmel bir çime sahip olmak 12 hafta alır. Bu yıl konserlerle birlikte, yeniden başlamadan önce altı-yedi haftamız var. İşte şahincilik burada devreye giriyor." ifadelerini kullandı.

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