Paris Saint-Germain, Galatasaray'a kiraladığı Mauro Icardi ile ilgili son kararını verdi. Fransız devi, gelecek sezon Arjantinli yıldızı kadrosunda tutmayacak.
Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, Mauro Icardi'nin gelecek sezon planları arasında yer almadığı belirtti. Fransız hoca yaptığı açıklamada, "Mauro, geçtiğimiz sezonlarda çok az forma şansı buldu. Onun için oyuna yeniden dahil olmanın ve işleri yeniden yoluna koymanın çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.
Bu gelişme Mauro Icardi'nin bonservisini almak isteyen Galatasaray cephesini heyecanlandırdı. Gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Icardi'nin PSG tarafından uygun bir ücret karşılığında serbest bırakılması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Fransız devinin Mauro Icardi için gelecek planı, Galatasaraylıları sevinçten çıldırtacak - Son Dakika