Fransız devinin Mauro Icardi için gelecek planı, Galatasaraylıları sevinçten çıldırtacak - Son Dakika
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Fransız devinin Mauro Icardi için gelecek planı, Galatasaraylıları sevinçten çıldırtacak

27.01.2023 17:21

Galatasaray'daki akıbeti merak konusu olan Mauro Icardi için Paris Saint-Germain cephesinden sarı-kırmızılılar heyecanlandıran açıklama geldi. Fransız devinin teknik direktörü Christophe Galtier, Icardi'nin gelecek sezon planları arasında yer almadığını dile getirdi. Bunun üzerine PSG'nin yıldız topçuyu makul bir ücret karşılığında bırakması ön görülüyor.

Paris Saint-Germain, Galatasaray'a kiraladığı Mauro Icardi ile ilgili son kararını verdi. Fransız devi, gelecek sezon Arjantinli yıldızı kadrosunda tutmayacak.

"ÇOK AZ FORMA ŞANSI BULDU"

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, Mauro Icardi'nin gelecek sezon planları arasında yer almadığı belirtti. Fransız hoca yaptığı açıklamada, "Mauro, geçtiğimiz sezonlarda çok az forma şansı buldu. Onun için oyuna yeniden dahil olmanın ve işleri yeniden yoluna koymanın çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

GALATASARAY BONSERVİSİNİ ALMAK İSTİYOR

Bu gelişme Mauro Icardi'nin bonservisini almak isteyen Galatasaray cephesini heyecanlandırdı. Gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Icardi'nin PSG tarafından uygun bir ücret karşılığında serbest bırakılması bekleniyor.

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