Fransız İçişleri Bakanı Gerald Darmanin: Benzema'nın Müslüman Kardeşler ile kötü şöhretli bağlantısı var

İsrail'in Gazze'de yaptığı hastane katliamına tepki gösteren futbolculardan biri olan Karim Benzema ile ilgili Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin çarpıcı bir açıklama yaptı. Darmanin, Benzema'nın Müslüman Kardeşler ile bağlantısı olduğunu belirtti.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Cnews Ntwork canlı yayında yaptığı açıklamada, "Karim Benzema'nın, Müslüman Kardeşler örgütü ile kötü şöhretli bağlantıları var. Bu grup Avrupa'da terörist olarak adlandırılıyor." ifadelerini kullandı.
Benzema destek mesajında, "Tüm dualarımız bir kez daha kadınlar ve çocukları ayırt etmeyen haksız bombalamaların kurbanı olan tüm Gazze sakinleri için." dedi.
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