 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fransız İçişleri Bakanı Gerald Darmanin: Benzema'nın Müslüman Kardeşler ile kötü şöhretli bağlantısı var - Son Dakika

Fransız İçişleri Bakanı Gerald Darmanin: Benzema'nın Müslüman Kardeşler ile kötü şöhretli bağlantısı var

Son Güncelleme: 18.10.2023 15:48

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, İsrail saldırısı altındaki Filistin'e destek veren Karim Benzema ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Darmanin yaptığı açıklamada, ''Karim Benzema'nın, Müslüman Kardeşler örgütü ile kötü şöhretli bağlantıları var. Bu grup Avrupa'da terörist olarak adlandırılıyor.'' dedi.

İsrail'in Gazze'de yaptığı hastane katliamına tepki gösteren futbolculardan biri olan Karim Benzema ile ilgili Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin çarpıcı bir açıklama yaptı. Darmanin, Benzema'nın Müslüman Kardeşler ile bağlantısı olduğunu belirtti.

"MÜSLÜMAN KARDEŞLER İLE KÖTÜ ŞÖHRETLİ BAĞLANTILARI VAR"

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Cnews Ntwork canlı yayında yaptığı açıklamada, "Karim Benzema'nın, Müslüman Kardeşler örgütü ile kötü şöhretli bağlantıları var. Bu grup Avrupa'da terörist olarak adlandırılıyor." ifadelerini kullandı.

"TÜM DUALARIMIZ GAZZE SAKİNLERİ İÇİN"

Benzema destek mesajında, "Tüm dualarımız bir kez daha kadınlar ve çocukları ayırt etmeyen haksız bombalamaların kurbanı olan tüm Gazze sakinleri için." dedi.

Gerald Darmanin, İçişleri Bakanı, Karim Benzema, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransız İçişleri Bakanı Gerald Darmanin: Benzema'nın Müslüman Kardeşler ile kötü şöhretli bağlantısı var - Son Dakika


Son Dakika
16:35 AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in "Hastaneyi biz vurmadık'' tezini böyle çürüttü
16:28 Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hastane saldırısındaki ölü sayısını güncelledi
16:18 Türk futbol tarihinde ilk kez hakem formalarında sponsor olacak
16:21 Şırnak'ta 16 yaşındaki sevgilisini öldüren genç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
16:11 Beyrut'ta Gazze gerginliği! Protesto için sokağa inen halka polis müdahale etti
15:57 Kapanacak özel hastaneyle ilgili skandal iddia: Çalışanların tazminatının yarısını ödemiyorlar
15:54 Sevgilisini boğmaya çalıştı, yardım etmek isteyen kişiyi öldürüp hiç tanımadığı 3 kişiyi yaraladı
15:45 Türkiye, Gazze'deki hastane saldırısı nedeniyle 3 günlük milli yas ilan edecek
15:36 Fransız İçişleri Bakanı Gerald Darmanin: Benzema'nın Müslüman Kardeşler ile kötü şöhretli bağlantısı var
15:22 Erhan Çelik'in şirketi, Gazze'deki hastane baskını sonrası etkinliklerini İsrailli katılımcılara kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2023 17:02:25. #1.11#
SON DAKİKA: Fransız İçişleri Bakanı Gerald Darmanin: Benzema'nın Müslüman Kardeşler ile kötü şöhretli bağlantısı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement