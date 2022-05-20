Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 38'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor, evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ve Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk mücadeleyi değerlendirdi.

GROENENDIJK: 3 PUAN İSTEYEN BİZDİK

Groenendijk, maçı daha çok isteyen tarafın kendileri olduğunu söylerken, "Baklava dizilimini tercih eden rakip vardı. Buda bizi açıkçası şaşırttı ilk yarı buna karşı önlem alamadık ikinci yarı nasıl oynamamamız gerektiğini çözdük. İlk yarıyı 1-0 önde tamamladık. İlk yarı Galatasaray daha iyi oynadı. İkinci yarı dengeli giden maç vardı. 2. yarı da gereksiz yenen bir gol var. Bu şekilde maç tamamlandı. Neticesinde hayal kırıklığı var mı var kazanmak için sahaya çıktık bunu başaramadık. Ancak yarın sabah uyandığımızda 16 maç yenilmezlik serimizin onuru ve gururu olacak. Kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini devam ettirdik. Bunu yarından itibaren anlayabiliriz. 3 puan isteyen bizdik ama başaramadık. Yaptığımız iş olağanüstü. Tüm ekip olarak kalması taraftarıyız. Bunula ilgili çok çalışıyoruz. Tabi ki kadroyu korumak istiyoruz, güzel sezon yaşadık. Kanımca tüm oyuncuları korumamız gerekiyor" diye konuşu. TORRENT: FIRSATLAR YAKALADIK

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, iyi bir takıma karşı mücadele verdiklerini söylerken, "15 maçtır kaybetmediler ve iyi oynadılar. Rakibin oyunlarını iyi analiz ettik, son 5-6 maça kadar. Top çıkışını engellemek için sistemi değiştirdik. Biz de geriden iyi çıktık. Maçın birçok bölümünde bunu başardık. Topa sahip olma oranımız fazlaydı. Kulübümüzde özel bir dönemden geçiyoruz. Son güne kadar da oyuncularım çok iyi mücadele etti. Galatasaray'ın ismini taşıdıkları için son ana kadar mücadele etmeleri gerekir. 2. yarının ilk 5 dakikasından sonra oyunu domine ettik. Net şekilde biraz da şansla kazanabilirdik. Değişimli şekilde 4-4-2 oynadık. Güzel şekilde fırsatlar yakaladık ama berabere kaldık" dedi.

- Antalya