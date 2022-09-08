Antalyaspor, Shoya Nakajima ile anlaştı - Son Dakika
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Antalyaspor, Shoya Nakajima ile anlaştı

08.09.2022 12:22
Antalyaspor, Shoya Nakajima ile anlaştı

Fraport TAV Antalyaspor, Porto'dan Japon oyuncu Shoya Nakajima ile anlaştı.

Fraport TAV Antalyaspor, Porto'dan Japon oyuncu Shoya Nakajima ile anlaştı. Piyasa değeri 3,5 milyon Euro olan Shoya Nakajima'ya bonservis bedeli ödemeyecek olan Antalyaspor'un, oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, bonservisi Portekiz'in Porto kulubünde bulunan Japon oyuncu 28 yaşındaki Shoya Nakajima ile anlaştı. Daha önce Portekiz kulubü Portimonense, Katar Ligi'den Al- Duhail, Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nden Al- Ain forması giyen Shoya Nakajima için kırmızı beyazlı takım bonservis bedeli ödemeyecek. Shoya Nakajima, sağlık kontrolünden geçmek ve 2 yıllık sözleşmeye imza atmak için kente geldi. 10 numara pozisyonunda oynayan Shoya Nakajima'nın bonservisi 2019 yılında 25 milyon Euro'ya kadar çıktı. Şu anki piyasa değeri ise 3,5 milyon Euro olan Shoya Nakajima, bugüne kadar forma giydiği 266 lig maçında 42 gol ve 44 asist üretti. Shoya Nakajima, Japonya milli takımında ise 19 maçta 5 gol kaydetti.


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Kaynak: DHA

Antalyaspor, Porto, Japon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor, Shoya Nakajima ile anlaştı - Son Dakika

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