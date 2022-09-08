Antalyaspor, Porto'dan Shoya Nakajima'yı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Antalyaspor, Porto'dan Shoya Nakajima'yı kadrosuna kattı

08.09.2022 20:36
Antalyaspor, Porto'dan Shoya Nakajima'yı kadrosuna kattı

Fraport TAV Antalyaspor, Porto'dan japon oyuncu Shoya Nakajima'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Porto'dan japon oyuncu Shoya Nakajima'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki imza töreninde, yaz transfer sezonunu tamamladıklarını belirtti.

Başkan, "Shoya Nakajima çok deneyimli ve kaliteli bir oyuncu. Bizi tercih ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar kendisi için 50 milyon avro bonservis bedeli ödendi. Bugüne kadar en çok bonservis bedeli ödenen Japon oyunculardan biri. 2 yıllık bir anlaşmaya imza atıyoruz. Kendisinin takımımıza çok katkısı olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Nakajima ise transferin gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

28 yaşındaki Japon orta saha oyuncusu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Antalyaspor'dan teklif geldikten sonra süreç benim için kolay olmadı. Karar vermek de kolay değildi. Ancak takımın oynadığı futbolu izledikten ve fikir sahibi olduktan sonra buraya gelmeye karar verdim." açıklamasında bulundu.

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Kaynak: AA

Antalyaspor, Japon, Porto, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor, Porto'dan Shoya Nakajima'yı kadrosuna kattı - Son Dakika

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