Fred'den Fenerbahçe'ye Veda - Son Dakika
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Fred'den Fenerbahçe'ye Veda

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Fenerbahçe'de 3 sezon geçiren Fred, Atletico Mineiro'ya transfer olarak vedalaştı.

Fenerbahçe formasını 3 sezon giyen ve geçtiğimiz günlerde Brezilya'nın Atletico Mineiro ekibine transfer olan Fred, sarı-lacivertlilerle vedalaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'dan ayrılmadan önce ilk olarak Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne gelen Brezilyalı futbolcu; teknik direktör İsmail Kartal, futbolcular, teknik ekip ve kulüp çalışanlarıyla bir araya geldi.

Fred daha sonra kulüp binasına geçerek başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri Mahmut Uslu, Önder Fırat, Tanju Kaya, Yasemin Babayiğit, Ahmet Murat İman ile Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet İman'la vedalaştı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli formayı 3 yıl terleten Fred'e teşekkür ederek "Fenerbahçe ile bağlarını hiçbir zaman koparma. Sen artık bu ailenin bir parçasısın ve her zaman da öyle kalacaksın. Bundan sonraki hayatında ve kariyerinde yolun açık olsun." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da kendisi ve ailesinin çok özel 3 yıl geçirdiğini belirten Fred ise şunları söyledi:

"Hayatımızın en güzel üç yılını Fenerbahçe'de geçirdik. Burada çok güzel anılar biriktirdik. Fenerbahçe, futbol hayatım boyunca hatırlayacağım en güzel anların arasında olacak. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Nerede olursam olayım Fenerbahçe ile bağımı koruyacağım. Bu sezon bu takımın şampiyon olacağına yürekten inanıyorum. Şampiyonluk kutlamalarına mutlaka geleceğim."

Başkan Aziz Yıldırım, veda sırasında Fred'e 7 numaralı Fenerbahçe forması ve hediye takdim etti. Fred, fotoğraf çekiminin ardından ailesiyle birlikte son kez Chobani Stadı'nın çimlerine çıktı.

Kaynak: AA

Atletico Mineiro, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fred'den Fenerbahçe'ye Veda - Son Dakika

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