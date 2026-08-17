Fred Fenerbahçe'ye Veda Etti - Son Dakika
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Fred Fenerbahçe'ye Veda Etti

Fred Fenerbahçe\'ye Veda Etti
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Brezilyalı futbolcu Fred, Fenerbahçe'deki üç yıllık kariyerine veda etti, Aziz Yıldırım ile buluştu.

Fenerbahçe'de 3 sezon forma giyen ve geçtiğimiz günlerde Atletico Mineiro takımına transferi gerçekleşen Brezilyalı futbolcu Fred, takım arkadaşları ve Başkan Aziz Yıldırım'la vedalaştı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne giden Fred; Teknik Direktör İsmail Kartal, takım arkadaşları, idari kadro ve kulüp çalışanlarıyla bir araya geldi. Fred, ardından ailesiyle birlikte kulüp binasında Başkan Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerine veda etti. Ziyaret sırasında Başkan Yıldırım, kulübe verdiği emekler ve üç sezon boyunca gösterdiği özveri dolayısıyla Fred Santos'a günün anısına özel bir hediye takdim etti. Emekleri için Fred'e teşekkür eden Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe ile bağlarını hiçbir zaman koparma. Sen artık bu ailenin bir parçasısın ve her zaman da öyle kalacaksın. Bundan sonraki hayatında ve kariyerinde yolun açık olsun" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de geçirdiği üç yılın kendisi ve ailesi için çok özel olduğunu ifade eden Brezilyalı futbolcu ise, "Hayatımızın en güzel üç yılını Fenerbahçe'de geçirdik. Burada çok güzel anılar biriktirdik. Fenerbahçe, futbol hayatım boyunca hatırlayacağım en güzel anların arasında olacak. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Nerede olursam olayım Fenerbahçe ile bağımı koruyacağım. Bu sezon bu takımın şampiyon olacağına yürekten inanıyorum. Şampiyonluk kutlamalarına mutlaka geleceğim" diye konuştu.

Deneyimli futbolcu daha sonra Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin çimlerine son kez çıkarak Fenerbahçe'ye veda etti. Kulüpten yapılan açıklamada da Brezilyalı futbolcuya teşekkür mesajı yayımlandı.

Kaynak: İHA

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fred Fenerbahçe'ye Veda Etti - Son Dakika

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