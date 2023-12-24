Fred\'in yokluğunu 2 cümlede özetleyen İsmail Kartal\'dan çok konuşulacak derbi yorumu

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de Galatasaray ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktörü İsmail Kartal, derbi öncesinde açıklamalarda bulundu.

"BİZ LİDERİZ"

Mücadeleden beklentisini söyleyen Kartal, "Bu sonuçta bir derbi. Averajla biz lideriz. Kendi seyircimizin önünde oynayacağız. İyi hazırlandık. Moralimiz iyi. 3 puan için hazırlandık. Kazanmak için planlar yaptık. Oyuncularıma güveniyorum. Güzel bir ortamımız var, güzel bir hava yakaladık. Güçlü bir oyunumuz var. Rakibimize bunu hissettirerek kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KARA KARA DÜŞÜNECEK DEĞİLİZ"

Takımın bel kemiği Fred'in yokluğuna da değinen deneyimli antrenör, "Fred, önemli bir oyuncu. Fred yok diye kara kara düşünecek değiliz. Onun yerine oynayacak olan oyuncu da elinden geleni yapacaktır. Derbilerin atmosferi yüksek, gerilimi yüksektir. Kendi işimizi yapmaya çalışacağız. Kazanmak için mücadele edeceğiz. Oyuncularım inşallah verdiğim görevleri yerine getirir, getireceklerine inanıyorum" dedi.