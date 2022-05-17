Frutti Extra Bursaspor seride durumu eşitledi - Son Dakika
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Frutti Extra Bursaspor seride durumu eşitledi

17.05.2022 23:03
Frutti Extra Bursaspor seride durumu eşitledi

SALON: TOFAŞHAKEMLER: Mehmet Keseratar, Zafer Yılmaz, Serhat BükerFrutti Extra Bursaspor: Needham 12, Onuralp Bitim 22, Andrews 23, Hayes 14, Dudzinski 2, Holland 9, Metin Türen 11, Ömer Utku Al 4Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 3, Henry 13, Guduric 9, Booker 16, Vesely 4, Metecan Birsen 5,...

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Zafer Yılmaz, Serhat Büker

Frutti Extra Bursaspor: Needham 12, Onuralp Bitim 22, Andrews 23, Hayes 14, Dudzinski 2, Holland 9, Metin Türen 11, Ömer Utku Al 4Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 3, Henry 13, Guduric 9, Booker 16, Vesely 4, Metecan Birsen 5, Şehmus Hazer 10, İsmet Akpınar, Biberoviç, de Colo 15, Ahmet Düverioğlu 21'İNCİ PERİYOT: 21-15İLK YARI: 40-323'ÜNCÜ PERİYOT: 68-61

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisi ikinci maçında Frutti Extra Bursaspor sahasında Fenerbahçe Beko'yu 97-77 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf ev sahibi Frutti Extra Bursaspor oldu. Andrews ve Needham ile sayılar bulan Bursa ekibi, 3'üncü dakikayı 8-3 önde geçti. Savunmada Fenerbahçe Beko'ya rahat hücum şansı tanımayan ev sahibinin, skor üretimine Onuralp Bitim de katılınca ilk çeyrek Frutti Extra Bursaspor'un 21-15 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte sabırlı hücumlarda Onuralp Bitim, Hayes ve Needham ile sonuca giden Frutti Extra Bursaspor 15'inci dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 32-22. Fenerbahçe Beko, Booker'ın serbest atış çizgisinden, de Colo'nun ise dış isabetleriyle farkı eritmeye çalışsa da soyunma odasına Frutti Extra Bursaspor'un 40-32 üstünlüğüyle gidildi.Üçüncü çeyrekte dış atışlarda Onuralp Bitim ve Needham ile sayılar bulan Frutti Extra Bursaspor'a; Fenerbahçe Beko, Booker ve Henry ile karşılık verince 24'üncü dakikada fark 2'ye kadar düştü: 48-46. Ancak Onuralp Bitim'in bu bölümlerde bulduğu 3 sayılık isabetle ritmini tekrar bulan Frutti Extra Bursaspor'da, benchten gelen Metin Türen üst üste 3 üç sayılık isabet bulunca fark tekrar açıldı ve final periyotuna ev sahibi ekibin 68-61 üstünlüğüyle gidildi.

Son periyotta adeta seyircisiyle enerjisini arttıran Bursa temsilcisi, Fenerbahçe Beko'ya savunmada baskıyı arttırdı ve hücumda da Andrews ve Metin Türen ile etkili olarak farkı 33'üncü dakikada 15'e çıkardı: 78-63. Bu dakikadan sonra sarı-lacivertlilerin direnci kırılınca Frutti Extra Bursaspor rakibine geri dönüş şansı tanımadı ve parkeden 97-77 galip ayrılmayı başardı.


- Bursa
Frutti Extra Bursaspor seride durumu eşitledi
Frutti Extra Bursaspor seride durumu eşitledi
Frutti Extra Bursaspor seride durumu eşitledi
Frutti Extra Bursaspor seride durumu eşitledi
Frutti Extra Bursaspor seride durumu eşitledi
Frutti Extra Bursaspor seride durumu eşitledi
Frutti Extra Bursaspor seride durumu eşitledi
Frutti Extra Bursaspor seride durumu eşitledi
Frutti Extra Bursaspor seride durumu eşitledi
YORUMLAR
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Frutti Extra Bursaspor: 100-87 Frutti Extra Bursaspor: 100-87 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 97-71 yenerek seriyi 3-0 kazanan... Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 97-71 yenerek seriyi 3-0 kazanan...
Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor seride durumu eşitledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Frutti Extra Bursaspor seride durumu eşitledi - Son Dakika
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