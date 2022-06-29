FT Antalyaspor 4 Temmuz'da Burdur'da top başı yapıyor - Son Dakika
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FT Antalyaspor 4 Temmuz'da Burdur'da top başı yapıyor

29.06.2022 13:13
FT Antalyaspor 4 Temmuz'da Burdur'da top başı yapıyor

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, 2022-2023 sezonunu 4 Temmuz'da Burdur'da açacak.

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, 2022-2023 sezonunu 4 Temmuz'da Burdur'da açacak.

2022-2023 sezonu transfer çalışmalarına devam eden FT Antalyaspor, bu çerçevede İstanbulspor'dan kaleci Alperen Uysal ve Göztepe'den orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu'yu kadrosuna kattı. Yerli ve yabancı oyuncularla kadrosunu güçlendirmek isteyen kırmızı-beyazlılar, 1 Temmuz'da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanacak. Sağlık kontrollerinin ardından Antalyaspor, ilk etap kamp çalışmasına Burdur'da başlayacak. 14 Temmuz'a kadar Burdur'da çalışmalarını sürdürecek olan kırmızı-beyazlılarda 13 Temmuz günü, 'medya günü' çerçevesinde Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, basın mensuplarıyla bir araya gelecek. 3 hazırlık maçı yapmayı planlayan Antalyaspor, 3 günlük iznin ardından ikinci etap kamp çalışması için Almanya'ya hareket edecek. 30 Temmuz'a kadar Almanya'nın iki farklı kentinde çalışmalarını sürdürecek olan güney ekibi, hazırlık maçı yapacak ve turnuvaya katılacak.

Öte yandan güney ekibinde sezonun ilk çalışması alt yapılarda forma giyen genç futbolcularla gerçekleştirildi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmana Futbol Sorumlusu Nuri Şahin de genç oyunculara eşlik etti. Antrenmanı Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ve yönetici Emrah Çelik de takip etti. - ANTALYA

YORUMLAR
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Başakşehir salonda çalıştı Başakşehir salonda çalıştı Antalyaspor yeni sezonun ilk mesaisini gençlerle yaptı Antalyaspor yeni sezonun ilk mesaisini gençlerle yaptı
Kaynak: İHA

Soner Aydoğdu, Antalyaspor, Burdur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FT Antalyaspor 4 Temmuz'da Burdur'da top başı yapıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: FT Antalyaspor 4 Temmuz'da Burdur'da top başı yapıyor - Son Dakika
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