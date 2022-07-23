FT Antalyaspor, hazırlık maçında Bochum'a 6-2 mağlup oldu - Son Dakika
Üye Girişi

FT Antalyaspor, hazırlık maçında Bochum'a 6-2 mağlup oldu

23.07.2022 19:18
FT Antalyaspor, hazırlık maçında Bochum'a 6-2 mağlup oldu

FT Antalyaspor, hazırlık maçında Bundesliga takımlarından Bochum'a 6-2 mağlup oldu.

FT Antalyaspor, hazırlık maçında Bundesliga takımlarından Bochum'a 6-2 mağlup oldu.

2022-2023 sezonu hazırlıklarının 2. etap kamp çalışmasını Almanya'da sürdüren FT Antalyaspor, dün Hollanda'nın Twente takımını 3-1 mağlup etmişti. Kırmızı-beyazlı ekip, bugün de Almanya'nın güçlü takımlarından VfL Bochum ile bir hazırlık maçı yaptı. Antalyaspor karşılaşmaya Boffin, Bünyamin, Ömer, Kudryashov, Güray, Soner, Fernando, Sinan, Fredy, Ghacha ve Luiz Adriano ilk 11'i ile başladı. Karşılaşmanın 16. dakikasında Houssam Ghacha'nın attığı golle Antalyaspor 1-0 öne geçti. Mücadelenin 41. dakikasında Ivan Ordets'in golüyle skora denge geldi. İlk yarının son dakikasında bu kez Simon Zoller topu filelere gönderdi ve ilk 45 dakika ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısının başında Bochum skoru 4-1'e taşıdı. 56 ve 58. dakikalarda Takumo Asano iki gol attı. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Haji Wright kendisi taşıyıp filelere gönderdiği golle 68. dakikada skoru 4-2'ye getirdi. 75. dakikada Osei-Tutu, 77. dakikada ise Holtmann'ın golleriyle skor 6-2 oldu. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında Floranus, Haji Wright, Mehmedi, Gökdeniz, Ufuk, Larsson, Hakan ve Veysel de forma giydi. Karşılaşma Bochum'un 6-2 üstünlüğü sona erdi.

Karşılaşmayı Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ve yöneticiler de takip etti. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Ozan Kabak, Hoffenheim'a transfer oldu Ozan Kabak, Hoffenheim'a transfer oldu Ozan Kabak Hoffenheim'da Ozan Kabak Hoffenheim'da
Kaynak: İHA

Antalyaspor, Bundesliga, Hollanda, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FT Antalyaspor, hazırlık maçında Bochum'a 6-2 mağlup oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren temel atma töreninde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu ti'ye aldı: Onlar yapsa yapsa sökülen musluğu takarlar
18:43 NATO'ya girmek için Türkiye'ye yalvarıyordu! İsveç sokaklarına çıkan terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı
17:48 Yeni salgın! DSÖ, şu ana kadar 5 ölüme neden olan maymun çiçeği için küresel acil durum ilan etti
17:42 2023 için büyük mücadele! AK Parti İstanbul'da "Yüz yüze 100 Gün Projesi" başlattı
17:21 Petrol üretiminde 8. sırada! Rusya doğal gazı kesince Avrupa Birliği Afrika'ya yöneldi
17:14 İşçilerin açtığı pankart jestine karşılık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben sizin gadalarınızı alırım
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlardan sabretmelerini istedi: Yılbaşında asgari ücrete gerekeni yine yapacağız
17:06 Akılalmaz geliri var! Futbol kulübüne çıplak fotoğraflarını satan model talip oldu
16:53 Görenleri şaşkına uğratan hazine! Definecinin çıkardığı taşın içinden çok sayıda altın çıktı
16:41 İtalya'da tarihi rekor! Dybala, Cristiano Ronaldo'yu geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 19:18:30. #1.12#
SON DAKİKA: FT Antalyaspor, hazırlık maçında Bochum'a 6-2 mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement