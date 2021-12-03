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Fuat Çapa: "Devreyi ilk 6 içinde bitirmek istiyoruz" - Son Dakika

Fuat Çapa: "Devreyi ilk 6 içinde bitirmek istiyoruz"

03.12.2021 00:57
Fuat Çapa: "Devreyi ilk 6 içinde bitirmek istiyoruz"

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "İlk devre sonunda ilk 6 içerisinde olmak istiyoruz.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "İlk devre sonunda ilk 6 içerisinde olmak istiyoruz. Bunu gerçekleştirirsek başarılı bir ilk devre geçirdiğimizi söyleyebilirim" dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, hafta sonu oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Son 3 lig maçından 7 puan çıkardıklarını ve devreyi en iyi şekilde kapatmak istediklerinin altını çizen Çapa, antrenman sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

"Devreye ilk 6'da girersek başarılı bir devre geçirdik diyebiliriz"

Hedeflerin ilk yarıyı play-off potasında bitirmek olduğunu ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Devreye kadar 5 maç var. Bu maçlara maç maç bakmak lazım. 15 puanın hepsini almak istiyoruz ama rakiplerimiz de bu puanları almak istiyor. Bu gayet normal. Rakipler 5 maçın 3 tanesini alıp, 2 tanesini kaybetmek istemez. Herkes her maçta galip gelmek ister. Biz geriden geliyoruz. Bunu unutmamak lazım. Rakiplerden daha çok mücadele etmemiz ve istememiz gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz. Önemli olan ilk devre sonunda ilk 6 içerisinde olmak. Bunu gerçekleştirirsek başarılı bir ilk devre geçirdiğimizi söyleyebilirim" diye konuştu.

"Fiziksel olarak olması gereken yerde değiliz"

Takımın fiziksel seviyesini yukarı çıkarmak için uğraş verdiklerine değinen Fuat Çapa, "Fiziksel olarak hala olması gereken seviyede değiliz. Bunun için de idmanları ona göre planlıyoruz. Çok fazla yükleme oyuncuların sakatlanmasına neden oluyor. Bu yüzden de bunu engellemeye çalışıyoruz. Hafta içi ve dışı maçlar oynadık. Önümüzdeki hafta da 8 günde 3 maç oynayacağız. Amacımız, mevcut olan kadroyu sakatsız bir şekilde o karşılaşmalara hazırlamak. Şu anda futbolcuların fiziksel olarak hazır olması da mümkün değil. Sezon başı hazırlık geçirmeyen oyuncular, sakatlıktan dönen oyuncular, tekrar sakatlanıp dönen oyuncu sayısı biraz fazla. Onları bahane göstermeye ya da odaklanmaya gerek yok. Mevcut olan şartlar içerisinde en iyisini nasıl yaparız ona odaklanıyoruz. Bundan sonraki süreçte de az sakat vererek, bu devreyi tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Sahada oynamayan futbolcuya bile 'değiştir' diye bağırıyorlar"

Bazı taraftarların futbolculara aşırı tepki gösterdiğini, sahada olmayan oyuncuların bile oyundan çıkartılmasının söylendiğini belirten Çapa, "İyi sonuç alınca moraller düzeliyor. Özgüven açısından da olumlu yansıyor. Önce takım olmamız lazım ki iyi sonuçlar alalım. Antalya kampında ilk adımları attık. Ondan sonraki süreçte de her geçen gün adım atıyoruz. Hedeflere ulaşmak istiyorsanız bu hedefleri takım halinde yapmanız gerekiyor. Şehrin de bu hedeflere inanması gerekiyor. Eleştirmek ve mevcut oyuncuları hedef göstermek bize hiçbir şey kazandırmaz. Elimizde olan oyuncu grubumuz bu. Bu kadro ile en iyini yapmaya çalışacağız. Bu oyuncular bizim. Belki 1 maçta kötü oynayan oyuncu bir sonraki maçta daha iyi oynayacaktır. Verilen bazı ani tepkiler bu anlamda üzücü. Bunu düzeltirsek futbolcular da taraftarlar da daha mutlu olacaklardır. Dün sahada olmayan arkadaşlara bile değiştir diyerek ismini telaşa yapıyorlar. Bu kadar önyargılı olmamak gerekiyor. Bu oyuncular bizim ve bu oyuncularla başarıya gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"Dışarıdan oyuncu almanın imkansız olduğu bir ortama doğru gidiyoruz"

Ekonomik şartlar dolayısıyla dış transferin imkansız hale gelebileceğine de vurgu yapan Fuat Çapa, şunları söyledi:

"Hedefler kalıcı olursa sonrası için çok güzel olur. Ekonomik şartların nerelerde olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Dışarıdan oyuncu almanın neredeyse imkansız olduğu bir ortama doğru gidiyoruz. Kendi kaynağımızda bir şeyler üretmemiz gerekiyor. Burada da bir önceki kupa maçında genç oyunculardan Berk Taşkın ve Yunus Emre Çift ön plana çıkmıştı. Yunus ve Berk ondan sonra A takımda oynamaya başladı. Uşak Spor maçında da birkaç genç futbolcumuz beklentimizin üzerinde performans ve gelişim gösterdi. Onlar da gelecek haftalarda A Takımda süre alacaklardır. Doğru zamanda gençlere şans vermek ve onları kalıcı kılmak bizim için en önemli şeydir. İlk itibar çok önemli. Oyunculara doğru zamanda şans verirsek oyuncular ve Samsunspor için daha iyi olacak." - SAMSUN

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fuat Çapa: 'Devreyi ilk 6 içinde bitirmek istiyoruz' - Son Dakika Spor


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