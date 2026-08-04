Fulham, Real Madrid'den İki Transfer Yaptı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, Real Madrid'de forma giyen Gonzalo Garcia ve Cesar Palacios'u transfer etti.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, santrfor Gonzalo Garcia ve orta saha oyuncusu Cesar Palacios'un 5 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.

22 yaşındaki Garcia ve 21 yaşındaki Palacios'un bir sonraki satışından İspanyol temsilcisi yüzde 30 pay alacak.

Real Madrid'in eski teknik direktörü Alvaro Arbeloa, Fulham ile bu yaz 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.