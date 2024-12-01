Furkan Deymez\'in Paralimpik Hedefi

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Bursalı 23 yaşındaki görme engelli Furkan Deymez, satranç, atletizm ve golbol branşlarında elde ettiği başarıların ardından B1 Görme Engelliler Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda yer almayı hedefliyor.

Bebeklik döneminde gözünde katarakt olması nedeniyle ameliyat edilen, ilkokulda görmesinde sorunlar olduğu anlaşılan Furkan Deymez'in geçirdiği ikinci ameliyat sonrası göz merceği döndü ve sağ gözünü tamamen kaybetti. Furkan Deymez, sonraki yıllarda sol gözünde de görme yetisini yitirdi.

Furkan Deymez, bu dönemde dedesinin yönlendirmesiyle yüzme sporuna başladı. Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü bünyesinde 2013'ten bu yana spora devam eden Furkan Deymez, görme engelliler atletizm koşu ve gülle atma branşlarında 2014, 2016 ve 2018'deki Türkiye şampiyonalarında küçükler ve genç erkeklerde iki kez ikinci, üç kez üçüncü oldu.

Satrançta Türkiye birinciliği ve üçüncülüğü bulunan, bu sene takımıyla golbol şampiyonluğu sevinci yaşayan ???????Furkan Deymez, bu sporlara ve yüzmeye devam etse de son yıllarda B1 (hiç görmeyenler) futbola ağırlık verdi.

Takımların görme engeli olmayan bir kaleci ve görme engelli 5 oyuncudan oluştuğu, kaleci hariç tüm oyuncuların göz maskesi taktığı B1 branşında genç milli takıma seçilerek kampa katılan Furkan Deymez, henüz maça çıkmadı.

Furkan Deymez, B1 Görme Engelliler Milli Futbol Takımı'na da seçilerek 2028 yılında ABD'nin Los Angeles kentinde yapılacak Paralimpik Oyunları'na katılmayı amaçlıyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Furkan Deymez, AA muhabirine, görme yetisini kaybetmesinin ardından evden dışarı çıktığında zorlandığını, görememesini kabullenemediğini söyledi.

Bu sorunları sporla aştığını belirten Furkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İster istemez çevrenin bakış açısı ya da seni kabullenişi zor oluyor. Kulübe geldikten sonra bunları aşmaya başladım. Burada arkadaşlarım, ağabeylerim, ablalarım var. Onlar artık alışmış, bir şekilde hayata tutunuyor, bir şeyler yapıyorlar. Ben de dedim ki 'Ben niye bunu sorun yapayım? Ben de aşabilirim, ben de onlar gibi başarılar elde edip böyle ilerleyebilirim.' Bunu dedikten sonra zaten kabulleniş başlıyor, bir yerden sonra hiç sorun olmuyor. Mesela şimdi biri gelip bana dese ki 'Gözlerin açılsın mı?' Ben istemem çünkü artık alıştım bu düzene. Görememek artık benim için bir sıkıntı ya da zorluk değil."

"3-4 yıldır golbol branşına yöneldim"

Furkan Deymez, farklı spor branşlarında antrenmanlar yapıp turnuvalara katıldığını anlattı.

Şampiyonluklar, ikincilikler, üçüncülükler elde ettiğini dile getiren Furkan, "3-4 yıldır golbol branşına yöneldim. Görüşümü tamamen kaybettikten sonra antrenörlerimin de yönlendirmesiyle B1 futbola başladım ve bu, ana branşım oldu." dedi.

Furkan Deymez, görme engelliler satranç şampiyonalarında 2022'de Türkiye üçüncüsü, 2023'te Türkiye birincisi olduğunu ifade etti.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Erkekler Golbol 1. Lig'de bu yıl takım halinde namağlup şampiyon olduklarını kaydeden Furkan, "B1 futbola geçen sene başladım ve genç milli takıma seçilip kampa katıldım. Hedefim bu branşta (B1 Görme Engelliler Milli Futbol Takımı'yla) Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na gitmek." ifadelerini kullandı.

Furkan Deymez, hedeflerine ulaşmak için antrenmanlarını azimle sürdürdüğünü sözlerine ekledi.