Furkan Korkmaz, Türkiye'ye transfer olmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Furkan Korkmaz, Türkiye'ye transfer olmayacak

Furkan Korkmaz, Türkiye\'ye transfer olmayacak

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Indiana Pacers tarafından serbest bırakılmasının ardından Türkiye'ye transfer olacağına dair çıkan haberleri yalanladı. Korkmaz, ABD'ye geri döneceğini açıkladı.

13.02.2024 17:04  Güncelleme: 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Indiana Pacers tarafından serbest bırakılmasının ardından Türkiye'ye transfer olacağına dair gündemde olan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve ABD'ye geri döneceğini açıkladı.

NBA'de takas döneminin kapanmasına saatler kala milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Philadelphia 76ers ile Indiana Pacers arasında gerçekleşen takasla Pacers'ın yolunu tutmuştu. Geçtiğimiz günlerde Indiana Pacers tarafından serbest bırakılan Korkmaz, isminin Türkiye'de birkaç kulüple anılmasının ardından geleceği ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Korkmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Benimle ilgili oluşan gündeme istinaden açıklama yapmam gerekiyor. All- Star arasında Türkiye'ye tatil amaçlı gelmeyi daha sezon başında planlamıştım. Kısa bir mola ve sevdiklerimle zaman geçirmek dışında bir amacım yok. Menajerim NBA'de farklı takımlarla benim adıma transfer görüşmelerini sürdürüyor; ben de bu nedenle birkaç gün sonra ABD'ye döneceğim. Bana gösterdiğiniz ilgiye teşekkür eder, tüm kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Furkan Korkmaz, Basketbolcu, Indiana, Türkiye, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Furkan Korkmaz, Türkiye'ye transfer olmayacak - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 18:20:43. #1.11#
SON DAKİKA: Furkan Korkmaz, Türkiye'ye transfer olmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement