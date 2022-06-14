Karadağ'ın Bar kentinde yapılan Balkan U18 Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcu Furkan Mutlu Balkan Şampiyonu oldu.

Milli sporcuların 5 altın, 4 gümüş, 6 bronz madalya kazanarak ikinciliği elde ettiği şampiyonada yarışan TOHM Kayseri atletizm sporcusu Furkan Mutlu 2 bin metre engel yarışında şampiyonluğu elde ederken, Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcusu Ahmet Selim Yıldırım da 800 metre yarışını beşinci olarak tamamladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Türkiye'yi Balkan Şampiyonası'nda başarıyla temsil eden sporcular ile antrenörleri Süleyman Altınok ve Zehra Polat Şarvan'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ