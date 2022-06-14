Furkan Mutlu Balkan Şampiyonu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Furkan Mutlu Balkan Şampiyonu oldu

14.06.2022 15:18
Furkan Mutlu Balkan Şampiyonu oldu

Karadağ'ın Bar kentinde yapılan Balkan U18 Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcu Furkan Mutlu Balkan Şampiyonu oldu.

Karadağ'ın Bar kentinde yapılan Balkan U18 Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcu Furkan Mutlu Balkan Şampiyonu oldu.

Milli sporcuların 5 altın, 4 gümüş, 6 bronz madalya kazanarak ikinciliği elde ettiği şampiyonada yarışan TOHM Kayseri atletizm sporcusu Furkan Mutlu 2 bin metre engel yarışında şampiyonluğu elde ederken, Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcusu Ahmet Selim Yıldırım da 800 metre yarışını beşinci olarak tamamladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Türkiye'yi Balkan Şampiyonası'nda başarıyla temsil eden sporcular ile antrenörleri Süleyman Altınok ve Zehra Polat Şarvan'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Furkan Mutlu Balkan Şampiyonu oldu
Furkan Mutlu Balkan Şampiyonu oldu
Furkan Mutlu Balkan Şampiyonu oldu

YORUMLAR
500
Kayseri'de 22 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi Kayseri'de 22 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi Kayseri'de 6'sı firari hükümlü 18 kişi yakalandı Kayseri'de 6'sı firari hükümlü 18 kişi yakalandı Kayseri'de hurda toplayıcılarına denetim Kayseri'de hurda toplayıcılarına denetim
Kaynak: İHA

Atletizm, Kayseri, Karadağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Furkan Mutlu Balkan Şampiyonu oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:37 Yeni doğan bebeğini 9 kez bıçaklayarak öldüren anne "pişmanım" dedi, ama hakim gözünün yaşına bakmadan müebbet hapis cezası verdi
20:34 Konya'da indirimli şeker almak isteyen vatandaşlar birbirlerini ezdi
20:32 Erden Timur, Mustafa Özgür Kalelioğlu'nun istifası sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine getirildi
20:10 Otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte ev hapsi cezası verildi
20:08 Polis memuru, cinnet geçirerek eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
19:31 Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi! Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk yorum geldi
18:56 Benzin istasyonunda vatandaşlar isyan etti: Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk, şimdi ise 10 litre almıyor
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 21:08:40. #1.13#
SON DAKİKA: Furkan Mutlu Balkan Şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement