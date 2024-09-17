Furkan Soyalp'tan Cesaret Vurgusu

Spor

- Furkan Soyalp: "Umarım bu gol, bundan sonraki kariyerimde daha cesur olmamı sağlar"

İSTANBUL - Gaziantep FK'nın başarılı futbolcusu Furkan Soyalp, Galatasaray'a karşı orta sahadan attığı golü önceden planladığını söyleyerek, " Muslera'nın çok öne çıktığını hissediyordum. Denemek istedim. Umarım bundan sonraki kariyerimde de daha cesur olmamı sağlar" dedi.

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK, deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Müsabakada orta sahadan attığı şık golle takımının tek sayısını kaydeden Furkan Soyalp, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Geçen yılki maçta Muslera'nın çok öne çıktığını hissediyordum"

Attığı gol sonrası kendisini alkışlayan Galatasaray taraftarına teşekkür eden Soyalp, "Maçın gidişatından dolayı tabii ki duygularım daha farklı. Maçtan önce de planlamıştım, arkadaşlarımla da paylaştım. Geçen yılki maçta da Muslera'nın çok öne çıktığını hissediyordum. Denemek istedim. Bunu başaramayınca eleştiri çok büyük. Onu cesaret edip de denemek bana nasip oldu. Umarım bundan sonraki kariyerimde de daha cesur olmamı sağlar. Bu artık geçmişte kaldı. Galatasaray deplasmanı her zaman zor. Bugünkü oyun planında istediklerimizi yapamamamız, Sivas deplasmanından buraya gelip, 2 gün burada kalıp yorgun çıkmamız bizi negatif etkiledi" ifadelerini kullandı.

"Ben tüm hakemlerle arkadaşım"

Furkan Soyalp, maçın hakemi Cihan Aydın'ın performansını da değerlendirerek, "Ben tüm hakemlerle arkadaşım, çok yakınım. Cihan hoca da çok yakın arkadaşımdır. Ama mesela bizim pozisyonumuzu, ilk golü çok çabuk geçti. Eline çarptı gibi gördüm ama keşke bu soru işaretleri hiç olmasa. Biz elimizden geleni yaptık" şeklinde konuştu.