Furkan Yiğit yuvaya döndü - Son Dakika
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Furkan Yiğit yuvaya döndü

22.07.2022 15:08
Furkan Yiğit yuvaya döndü

Elazığ Karakoçan FK, dış transfer çalışmaları çerçevesinde eski oyuncusu Furkan Yiğit'le anlaşmaya vardı.

Elazığ Karakoçan FK, dış transfer çalışmaları çerçevesinde eski oyuncusu Furkan Yiğit'le anlaşmaya vardı.

TFF 3. Lig 2. Grupta yeni sezon öncesi hazırlıklarını Elazığ'da sürdüren Elazığ Karakoçan FK, son olarak Çatalcaspor'da oynayan eski oyuncusu Furkan Yiğit'le yeniden anlaştı. Geçtiğimiz sezon yine mavi-beyazlı ekibin formasını giyen, devre arası transfer döneminde Çatalcaspor'la anlaşan ve İstanbul ekibiyle 9 maça çıkan Furkan, yeni sezon için Elazığ Karakoçan FK'nın kampına katıldı. 1995 Malatya doğumlu olan Furkan Yiğit, kariyeri boyunca çıktığı 100 TFF 3. Lig maçında 14 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan mavi-beyazlılar, iç transferde başarılı stoperi Şeyhmus Abdulkadir Aksu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karakoçan, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Furkan Yiğit yuvaya döndü - Son Dakika

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