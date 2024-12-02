Furkan Yöntem 400 Gün Sonra Gol Attı - Son Dakika
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Furkan Yöntem 400 Gün Sonra Gol Attı

Furkan Yöntem 400 Gün Sonra Gol Attı

Altınordu, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Adana 01 FK'yı 2-0 yenerek zirve takibini sürdürdü. Sakatlık sonrası dönen Furkan Yöntem, 400 gün aradan sonra gol atarak takımını sevindirdi.

02.12.2024 12:48  Güncelleme: 12:49
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Adana 01 FK'yı 2-0 yenerek zirve takibini sürdüren Altınordu'da geçen sezon ağır bir sakatlık yaşayan orta saha oyuncusu Furkan Yöntem'in skora katkı sağlaması yüzleri güldürdü. Geçen sezon aralık ayında deplasmanda oynanan Yeni Mersin İdmanyurdu maçında dizinden sakatlanıp çapraz bağları kopan genç milli futbolcu sezonu kapatarak uzun süre tedavi gördü.

Yaz döneminde U19 Milli Takımı'na katılmasına rağmen riske edilmeyen 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde ilk maçına 6 Ekim'deki Sincan Belediyesi Ankaraspor karşısında çıktı. Başkent ekibi karşısında 83'üncü dakikada oyuna giren Furkan, 23 Kasım'da iç sahada oynanan 1461 Trabzon maçında 72'nci dakikada sahaya adımını attı. Son olarak Adana deplasmanında 71'inci dakikada oyuna giren Furkan, 84'te rakip fileleri sarsarak 400 gün sonra kırmızı-lacivertli formayla gol sevinci yaşadı. Furkan son olarak U20 Milli Takımı'na alınmıştı.

Kaynak: DHA

Altınordu, Futbol, Adana, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Furkan Yöntem 400 Gün Sonra Gol Attı - Son Dakika

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