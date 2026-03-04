Furkan Yöntem Yeşil Sahalara Döndü

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Altınordu'nun milli futbolcularından Furkan Yöntem'in forma hasreti geçen haftaki Batman Petrolspor maçında sona erdi. İzmir ekibinin altyapısından yetişip iki kez çapraz bağ sakatlığı yaşayan genç orta saha oyuncusu, Batman maçının son dakikalarında oyuna girerek yeşil sahalara döndü.

Geçen sezon 12 Şubat 2025'te 24Erzincanspor deplasmanında aldığı darbe nedeniyle sakatlanıp ikinci defa çapraz bağ ameliyatı olan 20 yaşındaki genç krampon, Batman ekibi karşısında 86'ncı dakikada oyuna girerek 383 gün sonra resmi bir maçta görev aldı. Alt yaş gruplarında 29 kez milli formayı terleten Furkan'ın önümüzdeki haftalarda daha fazla süre alması bekleniyor.