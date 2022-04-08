Füsun Ürkmezgil son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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- Füsun Ürkmezgil son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Beşiktaş'ın eski yöneticisi Ahmet Ürkmezgil'in vefat eden eşi Füsun Ürkmezgil son yolculuğuna uğurlandı.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Ahmet Ürkmezgil'in, bir süredir tedavi gören ve bugün hayatını kaybeden eşi Füsun Ürkmezgil, son yolculuğuna uğurlandı. Füsun Ürkmezgil için Zeytinburnu Merkezefendi Camii'nde cuma namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Merhumenin cenazesine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı yöneticiler ve eski başkan Fikret Orman ile döneminin yöneticileri ve spor camiasından birçok isim katıldı.

Füsun Ürkmezgil'in cenazesi Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.