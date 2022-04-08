Füsun Ürkmezgil son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Füsun Ürkmezgil son yolculuğuna uğurlandı

08.04.2022 14:59

- Füsun Ürkmezgil son yolculuğuna uğurlandı Beşiktaş'ın eski yöneticisi Ahmet Ürkmezgil'in vefat eden eşi Füsun Ürkmezgil son yolculuğuna uğurlandı.

- Füsun Ürkmezgil son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Beşiktaş'ın eski yöneticisi Ahmet Ürkmezgil'in vefat eden eşi Füsun Ürkmezgil son yolculuğuna uğurlandı.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Ahmet Ürkmezgil'in, bir süredir tedavi gören ve bugün hayatını kaybeden eşi Füsun Ürkmezgil, son yolculuğuna uğurlandı. Füsun Ürkmezgil için Zeytinburnu Merkezefendi Camii'nde cuma namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Merhumenin cenazesine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı yöneticiler ve eski başkan Fikret Orman ile döneminin yöneticileri ve spor camiasından birçok isim katıldı.

Füsun Ürkmezgil'in cenazesi Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

Füsun Ürkmezgil son yolculuğuna uğurlandı
Füsun Ürkmezgil son yolculuğuna uğurlandı
Füsun Ürkmezgil son yolculuğuna uğurlandı
Füsun Ürkmezgil son yolculuğuna uğurlandı
Füsun Ürkmezgil son yolculuğuna uğurlandı
Füsun Ürkmezgil son yolculuğuna uğurlandı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Füsun Ürkmezgil son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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