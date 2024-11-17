Futbol Nesine 2. Lig'de tek maç haricinde 12. hafta maçları sona erdi.
Kırmızı Grup'ta 12. hafta tamamlanırken Beyaz Grup'ta hafta yarın oynanacak Batman Petrol-Afyonspor karşılaşmasıyla tamamlanacak.
Gruplarda bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Beyaz Grup
GMG Kastamonuspor-E Koleji Isparta 32: 0-0
Anagold 24Erzincanspor-İskenderunspor: 2-1
1461 Trabzon FK-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01: 0-0
Altay- Sarıyer: 1-5
Fethiyespor- İnegölspor: 0-0
Kırmızı Grup
Motolux 68 Aksarayspor- Ankara Demirspor: 3-2
Çimentaş Elazığspor-Diyarbekirspor: 0-0
Belediye Derincespor- Karacabey Belediyespor: 0-2
Nazillispor- Bucaspor 1928: 0-1
Karaman FK- Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-2
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu- Giresunspor: 1-0
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi FK-Merkür Jet Erbaaspor: 2-1
Menemen FK-Somaspor: 1-3
Artı Değer Vanspor-Serik Belediyespor: 1-2
Son Dakika › Spor › Futbol 2. Lig 12. Hafta Maçları Sona Erdi - Son Dakika
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