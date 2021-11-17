Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde ikinci tur maçları sona erdi.
İkinci turun 6. haftasında 6 grupta 10 karşılaşma oynandı. Cezayir, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'nin bir gol attığı maçta Burkina Faso ile 2-2 berabere kaldı.
Grup maçlarının tamamlanmasıyla Mali, Mısır, Gana, Senegal, Fas, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Cezayir, Tunus, Nijerya ve Kamerun grup lideri olarak play-off'lara yükseldi.
Play-off eşleşmeleri kura çekimiyle belirlenecek. Beş eşleşmeden galip ayrılacak ülkeler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Cezayir-Burkina Faso: 2-2
B Grubu
Moritanya- Ekvator Ginesi: 1-1
Tunus- Zambiya: 3-1
C Grubu
Nijerya- Yeşil Burun Adaları: 1-1
Liberya- Orta Afrika Cumhuriyeti: 3-1
D Grubu
Mozambik- Malavi: 1-0
Kamerun- Fildişi Sahili: 1-0
F Grubu
Libya- Angola: 1-1
Mısır- Gabon: 2-1
I Grubu
Fas-Gine: 3-0
Kaynak: AA
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