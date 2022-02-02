Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika (CONMEBOL) Elemeleri'nde Brezilya, Paraguay'ı 4-0, Arjantin ise Kolombiya'yı 1-0 mağlup etti.

Tek grupta 10 takımın yer aldığı Güney Amerika Elemeleri'nin 16. haftasına, 5 karşılaşmayla devam edildi.

Dünya Kupası'na daha önce vize alan grup lideri Brezilya, konuk ettiği Paraguay'ı 28. dakikada Raphinha, 62. dakikada Philippe Coutinho, 86. dakikada Antony ve 88. dakikada Rodrygo'nun golleriyle 4-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Brezilya puanını 39'a yükseltirken, Paraguay'ın üst tura çıkma olasılığı kalmadı.

Dünya Kupası vizesi almaya garantileyen diğer takım Arjantin ise ağırladığı Kolombiya'yı Lautaro Martinez'in 29. dakikada golüyle 1-0 yendi ve Brezilya'nın 4 puan gerisinde lideri takibini sürdürdü.

Uruguay, konuk ettiği Venezuela'yı 1. dakikada Rodrigo Bentancur, 23. dakikada Giorgian de Arrascaeta, 45+1. dakikada Edinson Cavani ve 53. dakikada penaltıdan Luis Suarez'in ağları sarsmasıyla 4-1'lik skorla geçti. Grup sonuncusu Venezuela'nın tek golünü, 65. dakikada Josef Martinez kaydetti.

Ekvador ise Peru deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Peru, 2. dakikada Michael Estrada'nın golüyle 1-0 öne geçerken, Ekvador ise 69. dakikada Edison Flores ile fileleri havalandırdı.

Diğer karşılaşmada ise Şili, Alexis Sanchez (2) ve Marcelino Nunez'ın ağları sarsmasıyla konuk olduğu Bolivya'yı 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini Marc Enoumba ile Marcelo Martins Moreno kaydetti.

İlk 4 takımın Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na doğrudan bilet alacağı, 5'incinin ise play-off'lara kalacağı grupta, Ekvador 25 puanla üçüncü, Uruguay 22 puanla dördüncü, Peru ise 21 puanla beşinci sırada yer alıyor.