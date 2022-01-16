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Futbol: Afrika Uluslar Kupası - Son Dakika

Futbol: Afrika Uluslar Kupası

16.01.2022 23:58
Futbol: Afrika Uluslar Kupası

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda 4 maç oynandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda 4 maç oynandı.

Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın E ve F Grubu'nda toplam dört maç yapıldı.

F Grubu'nda, Gambiya ile Mali 1-1 berabere kaldı. Maçın golleri penaltılardan geldi. İlk golü, Mali'den İbrahima Kone, 79. dakikada atarken Gambiya'dan Musa Barrow, 90. dakikada karşılık verdi.

Grubun diğer maçında, Tunus, Moritanya'yı 4-0 mağlup etti. Golleri, 4. dakikada Hamza Mathlouthi, 8. ve 64. dakikalarda Wahbi Khazri ve 66. dakikada Seifeddine Jaziri kaydetti.

E grubunda ise Fildişi Sahili ile Sierra Leone de 2-2 berabere kaldı. Sierra Leone, beraberliği uzatma dakikalarında yakaladı. Fildişi Sahili'nin gollerini 25. dakikada Sebastien Haller ve 65. dakikada Nicolas Pepe atarken, Sierra Leone'nin golleri ise 55. dakikada Musa Noah Kamara ve uzatma dakikalarında lhaji Kamara'dan geldi.

Trabzonspor'da oynayan Jean Kouassi de Fildişi Sahili takımında 82. dakikada oyuna girdi.

Grubun diğer maçında, Galatasaray futbolcusu Sofiane Feghouli'nin de ilk 11'de forma giydiği Cezayir ile Ekvator Ginesi karşılaştı.

Maçı Ekvator Ginesi, 70. dakikada Esteban Obiang Obono'ın golüyle 1-0 kazandı.

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Fildişi Sahili, Gambiya, Kamerun, Afrika, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Afrika Uluslar Kupası - Son Dakika Spor


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