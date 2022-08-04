Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı parkeye iniyor - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı parkeye iniyor

04.08.2022 09:43
Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı parkeye iniyor

Futbol dışında son yıllarda amatör ve profesyonel spor branşlarda da boy gösteren Nazilli Belediyespor Kulübü'nün Erkek Basketbol Takımı parkeye iniyor.

Futbol dışında son yıllarda amatör ve profesyonel spor branşlarda da boy gösteren Nazilli Belediyespor Kulübü'nün Erkek Basketbol Takımı parkeye iniyor.

Baş antrenörlük görevini Öğünç Tokgöz'ün üstleneceği Nazilli Belediyespor Erkek Basketbol takımı 2022-2023 sezonu için 15 Ağustos'ta yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Gerçekleştirdiği transferlerle güçlü ve iddialı bir takım kurulduğunu belirten Baş Antrenör Öğünç Tokgöz, "Geçtiğimiz sezon formamızı başarı ile giyen Bahadır Şimşek, Doğancan Tokmak, Samet Demirok, Mehmet Meriç ve genç kardeşimiz Efe Gölcük ile tekrar anlaşma sağladık ve 2022-2023 sezonunda takımımızda yer alacaklar. Bu isimlerin yanı sıra aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Geçtiğimiz sezon Kastamonu Yurdum GSK'den daha öncede formamızı giymiş forvet mevkiinde görev alan Erhan Kocamış, geçen sezon Beylikdüzü SK formasını giyen guard mevkiinde görev alan Serhat Çorumlular, geçen sezon İstanbul Efendileri SK forması giyen power forward mevkiinde görev alan Alperen Tolga İzgin, geçen sezon Büyük Anadolu SK forması giyen ve power forward mevkiinde görev alan Buğrahan Oğuz ile geçen sezon Samsunspor formasını giyen Oğulcan Sanca ile yeni sezon öncesinde anlaşma sağladık. Arkadaşlarımız 15 Ağustos'tan sonra bizlerle birlikte olacaklar. Geçtiğimiz sezonlarda tribünlerimizin tamamını dolduran bizlere desteklerini veren Nazillili basketbol severleri mutlu edecek bir kadro hazırladık ve görüşmelere devam ettiğimiz oyuncularımız da var. İnşallah özlenen ve beklenen kadroyu kurup çok daha iyi mücadele ederek Nazilli'mizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Bahadır Şimşek, basketbol, Nazilli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı parkeye iniyor - Son Dakika

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