Futbol Efsanesi Johan Neeskens Hayatını Kaybetti

Spor

Hollandalı efsane futbolcu Johan Neeskens, hayatını kaybetti.

Hollanda ekibi Ajax'ın yaptığı paylaşımda, 73 yaşındaki Neeskens'ın hayata veda ettiği duyuruldu.

Kariyerinde Ajax, Barcelona, NY Cosmos, Groningen, FC Baar ve FC Zug formalarını terleten Neeskens, 2009-2010 yılları arasında Galatasaray'da teknik direktör Frank Rijkaard'ın da yardımcılığını yapmıştı.