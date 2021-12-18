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Futbol: FIFA Arap Kupası - Son Dakika

Futbol: FIFA Arap Kupası

18.12.2021 21:22
Futbol: FIFA Arap Kupası

Katar'ın ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen FIFA Arap Kupası'nda Cezayir şampiyon oldu.

Katar'ın ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen FIFA Arap Kupası'nda Cezayir şampiyon oldu.

Al Bayt Stadı'nda oynanan final mücadelesinde Tunus ile Cezayir karşı karşıya geldi.

Normal süresi 0-0 sona eren maçın 99. dakikasında Amir Sayoud ve 120+5. dakikasında Yacine Brahimi'nin attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup eden Cezayir şampiyonluğa ulaştı.

Kupanın üçüncülük maçında ise Mısır ile Katar karşılaştı. Normal süresi ve uzatma dakikalarında eşitliğin bozulmadığı karşılaşmada Katar, penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük sağladı.

Şampiyon, Cezayir, Katar, Arap, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: FIFA Arap Kupası - Son Dakika Spor


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