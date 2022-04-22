Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika
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Futbol: Hazırlık maçı

22.04.2022 20:34
Futbol: Hazırlık maçı

18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile 1-1 berabere kaldı.

18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile 1-1 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Üsküp'te Kuzey Makendonya Futbol Federasyonu Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada 5. dakikada Ali Şahin Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçen milli takım, ilk yarıyı bu skorla tamamladı.

Kuzey Makedonya 74. dakikada Stefan Mladenovski ile skoru 1-1 beraberliği sağladı. Karşılaşma da 1-1 beraberlikle sona erdi.

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Kaynak: AA

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