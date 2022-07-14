Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika
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Futbol: Hazırlık maçı

14.07.2022 21:30
Futbol: Hazırlık maçı

Stat: Slovenya Futbol Federasyonu TesisleriHakemler: David Smajc, Zan Habus, Matej Zunic (Slovenya)Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Larsen (Dk. 46 Hakan Aydın), Taha Altıkardeş (Dk. 46 Hüseyin Türkmen), Hugo (Dk. 46 Ahmetcan Kaplan), Faruk Can Genç (Dk. 46 Eren Elmalı), Doğucan Haspolat (Dk.

Stat: Slovenya Futbol Federasyonu Tesisleri

Hakemler: David Smajc, Zan Habus, Matej Zunic (Slovenya)

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Larsen (Dk. 46 Hakan Aydın), Taha Altıkardeş (Dk. 46 Hüseyin Türkmen), Hugo (Dk. 46 Ahmetcan Kaplan), Faruk Can Genç (Dk. 46 Eren Elmalı), Doğucan Haspolat (Dk. 46 Siopis), Hamsik (Dk. 46 Berat Özdemir), Abdülkadir Ömür (Dk. 46 Kerem Şen), Visca (Dk. 46 Bakasetas), Kouassi (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Emrehan Gedikli (Dk. 46 Djaniny)

MTK Budapeşte: Balazs, Varju (Dk. 68 Kovacs), Medgyes (Dk. 68 Godwords), Szepe, Nagy, Kata (Dk. 58 Mark), Stieber (Dk. 56 Horvath), Biben (Dk. 46 Lehocky), Miknyocazki (Dk. 68 Nagy), Bognar (Dk. 68 Varkonyi), Nemeth (Dk. 50 Barkoczi)

Goller: Dk. 26 Hugo, Dk. 50 Yusuf Erdoğan (Trabzonspor) Dk. 38 penaltıdan Bognar (MTK Budapeşte)

Sarı kartlar: Dk. 37 Taha Altıkardeş (Trabzonspor) Dk. 42 Kata, Dk 51 Lehoczky (MTK Budapeşte)

Trabzonspor Futbol Takımı, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçında Macaristan ekibi MTK Budapeşte'yi 2-1 yendi.

Karşılaşmanın başında savunmada organize olamayan Trabzonspor, MTK Budapeşte'ye önemli pozisyonlar verdi. Macaristan temsilcisinin 5. dakikada Bognar, 9. dakikada Miknyocazki, 17. dakikada Medgyes'in vuruşları direkten döndü.

Kalesinde gördüğü tehlikelere rağmen bordo-mavililer, 26. dakikada duran toptan öne geçti. Visca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Vitor Hugo, şık bir kafa vuruşuyla topu kalecinin sağ tarafından filelere gönderdi: 1-0

38. dakikada MTK Budapeşte, penaltı golüyle eşitliği sağladı. Sağ taraftan yapılan ortada Taha Altıkardeş, kafa topuna yükseldiği Nemeth'i düşürünce karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Bognar, kullandığı penaltı atışında, kaleci Muhammet Taha Tepe'nin çeldiği topu tamamlayarak fillerle buluşturdu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

50. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Eren Elmalı'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde Yusuf Erdoğan, yakın mesafeden dokunarak topu filelere gönderdi: 2-1

Karşılaşmanın geride kalan dakikalarında gol olmadı ve bordo-mavililer, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

6 oyuncu kadroda yok

Trabzonspor'un 30 kişilik kamp kadrosundan 6 futbolcu, sakatlıkları ve hazır olmamaları nedeniyle kadroda yer almadı.

Bordo-mavi takımda Uğurcan Çakır, Denswil, Trezeguet, Cornelius, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan, ilk hazırlık maçında forma giyemeyen isimler oldu.

Bu oyuncular karşılaşmayı saha kenarından takip etti.

Karşılaşmayı az sayıda bordo-mavili taraftar da izledi.

Bordo-mavili taraftarlar, maçın ardından oyuncularla fotoğraf çektirdi.

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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