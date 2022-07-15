Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Hazırlık maçı

15.07.2022 19:32
Futbol: Hazırlık maçı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Çaykur Rizespor'a hazırlık maçında 3-1 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Çaykur Rizespor'a hazırlık maçında 3-1 mağlup oldu.

Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçının 36. dakikasında Akdeniz ekibi, Selimcan Temel'in attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

Maçın ikinci yarısında ise, Karadeniz temsilcisi 55. dakikada Ronaldo Mendes, 70. dakikada Yannick Bolasie ve 82. dakikada Aziz Aksoy'un kaydettiği gollerle maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Öte yandan hazırlık maçını Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da kulüp yöneticileriyle izledi.

YORUMLAR
500
Çaykur Rizespor yönetimi tepki çeken bir karara imza attı! Erkek takımı ligden düşünce kapısına kilidi vurdular Çaykur Rizespor yönetimi tepki çeken bir karara imza attı! Erkek takımı ligden düşünce kapısına kilidi vurdular Samsunspor, Boldrin ve Yusuf Emre Gültekin ile sözleşme imzaladı Samsunspor, Boldrin ve Yusuf Emre Gültekin ile sözleşme imzaladı
Kaynak: AA

Hatayspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:17 Psikolojik sorunları vardı! Askerden izne gelip babasını öldüren, anne ve kız kardeşini ise bıçaklayan katil hakkında karar verildi
19:13 Yakınları öldüğüne inanmayıp cansız bedenine baktı! Minik Berat'a önce taksi sonra midibüsün çarptığı o anlar
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un yıl dönümünde Saraçhane Meydanı'nda
19:00 Bakanın kırık telefonu kameralara yansıdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Datça'daki orman yangınını söndüren işçilerle görüştü
18:53 Bölücü terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde imha edildiler
18:38 Hıncal Uluç iyileşiyor! 83 yaşındaki gazeteci karnından beslenmeye başladı
18:34 Kalbine pil takılan Christian Eriksen, İngiliz devine imzayı attı
17:55 3 gündür tuvalete çıkamıyordu! Tam 12 santimetre uzunluğunda... Adamın makatından çıkardılar
17:45 Yok böyle para! Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe şampiyon olamasa da kasasını doldurdu
16:55 Galatasaray'ın Haris Seferovic harekatı başarısız oldu! Boşnak futbolcu sağlıktan geçemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 19:37:16. #1.12#
SON DAKİKA: Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement