Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika
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Futbol: Hazırlık maçı

16.07.2022 21:00
Futbol: Hazırlık maçı

Stat: Slovenya Futbol Federasyonu TesisleriHakemler: David Smajc, Habus Zan, Matej Zunic (Slovenya)Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Larsen (Dk. 83 Hakan Yeşil), Ahmetcan Kaplan, Hugo (Dk. 81 Taha Altıkardeş), Eren Elmalı (Dk. 53 Yusuf Erdoğan), Berat Özdemir (Dk. 46 Siopis), Hamsik (Dk.

Stat: Slovenya Futbol Federasyonu Tesisleri

Hakemler: David Smajc, Habus Zan, Matej Zunic (Slovenya)

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Larsen (Dk. 83 Hakan Yeşil), Ahmetcan Kaplan, Hugo (Dk. 81 Taha Altıkardeş), Eren Elmalı (Dk. 53 Yusuf Erdoğan), Berat Özdemir (Dk. 46 Siopis), Hamsik (Dk. 46 Doğucan Haspolat), Bakasetas (Dk. 46 Abdülkadir Ömür), Visca (Dk. 75 Emrehan Gedikli), Kouassi (Dk. 66 Kerem Şen), Djaniny (Dk. 66 Cornelius)

Slovacko: Nguyen, Danicek, Hofmann (Dk.61 Srubek), Kadlec (Dk. 62 Simko), Doski (Dk. 62 Kalabiska), Reinberk (Dk. 46 Tomic), Petrzela, Travnik (Dk. 68 Polasek), Havlik (Dk. 61 Brander), Vecheta (Dk. 62 Sinyavskiy), Holzer (Dk. 68 Cicila)

Goller: Dk.17 ve 27 Holzer (Slovacko) Dk. 43 ve 65 Kouassi (Trabzonspor)

Trabzonspor Futbol Takımı, Slovenya kampındaki ikinci ve son hazırlık maçında Çekya 1. Lig temsilcisi Slovacko ile 2-2 berabere kaldı.

17. dakikada Travnik'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde yükselen Holzer, kafa vuruşuyla topu kaleci Muhammet Taha Tepe'nin solundan filelere gönderdi: 0-1

27. dakikada bu kez Kadlec'in sol kanattan ceza sahasına ortaladığı topu yine Holzer, ceza sahası içerisinde boş pozisyonda ağlara gönderdi: 0-2

İlk yarı Çekya ekibinin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

43. dakikada Eren Elmalı'nın sol kanattan ortaladığı topu Djaniny, ceza sahası çizgisi önüne indirdi. Kouassi de yakın mesafeden bekletmeden şık bir vuruşla kalecinin uzanamadığı sol üst köşeden topu ağlara gönderdi: 1-2.

65. dakikada Abdülkadir Ömür, orta alandan getirdiği topu Djaniy'e aktardı. Bu futbolcunun pasında, ceza alanı içinde Kouassi, düzgün vuruşla kendisi ve takımının ikinci golünü kaydederek maçta beraberliği sağladı: 2-2

Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı.

5 oyuncu kadroda yok

Trabzonspor'un 30 kişilik kamp kadrosundan 5 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Bordo-mavi takımda Uğurcan, Denswil, Trezege, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen, karşılaşmada forma giyemeyen isimler oldu.

Kamp, sona erdi

Trabzonspor'un 13 günlük Slovanya kampı karşılaşmanın ardından sona erdi.

Üç gün izin yapacak Karadeniz ekibi, 20 Temmuz'da Avusturya'nın Bad Haring bölgesindeki otelde toplanarak 29 Temmuz'a kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.

Trabzonspor, 30 Temmuz'da Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa karşılaşması için 29 Temmuz'da İstanbul'a dönecek.

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Kaynak: AA

Yusuf Erdoğan, Trabzonspor, Slovenya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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