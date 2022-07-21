Tuzlaspor ise sahada Emre Koyuncu, Gökhan Akkan, İbrahim Has , Umut Can Kanber, Mehmet Coşkun, Rotman, Bünyamin Yürür, Toni Games, Mata, Adeneyi ve Tavares ilk 11'i ile yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika

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