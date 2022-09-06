Menajer Demir: "Futbolda şiddet olaylarının önüne geçilmesi gerekiyor" - Son Dakika
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Menajer Demir: "Futbolda şiddet olaylarının önüne geçilmesi gerekiyor"

06.09.2022 14:59
Menajer Demir: "Futbolda şiddet olaylarının önüne geçilmesi gerekiyor"

Futbol menajeri Yüksel Demir, futbolda son dönemlerde artan şiddet olaylarının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Futbol menajeri Yüksel Demir, futbolda son dönemlerde artan şiddet olaylarının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Futbol menajeri Yüksel Demir, Ankaragücü- Beşiktaş maçında bir taraftarın sahaya girip futbolculara saldırması olayını değerlendirdi. Dünya futbolunda da buna benzer olayların olduğunu kaydeden Demir, "Türk futbolunda da zaman zaman bu tür durumlarla karşı karşıya gelebiliyoruz. En son Ankaragücü ve Beşiktaş arasında oynanan konuk ekibin 3-2'lik üstünlüğü ile sona eren maçın hemen ardından sahaya atlayan taraftar Cenk Tosun ve Salih Uçan'a saldırmak istedi. Şahıs daha sonra gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bunun dünya örneklerine baktığımızda olayı gerçekleştiren taraftara hapis cezası, para cezası ve statlara giriş yasağının verildiğini görüyoruz. Türkiye'de de futbolun gelişmesi bakımından müeyyidelerin arttırılmasının önemli olacağı görüşündeyim. Taraftarlar sahaya gelip tuttuğu takımı desteklemeli, olayı şiddet boyutuna taşımamalı" dedi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Yüksel Demir, Ankaragücü, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menajer Demir: 'Futbolda şiddet olaylarının önüne geçilmesi gerekiyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Menajer Demir: "Futbolda şiddet olaylarının önüne geçilmesi gerekiyor" - Son Dakika
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