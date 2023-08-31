Futbol sahalarında bunu da gördük! Fenerbahçe maçında Twenteli futbolcudan akıllara durgunluk veren hareket - Son Dakika

Futbol sahalarında bunu da gördük! Fenerbahçe maçında Twenteli futbolcudan akıllara durgunluk veren hareket

Futbol sahalarında bunu da gördük! Fenerbahçe maçında Twenteli futbolcudan akıllara durgunluk veren hareket
Son Güncelleme: 31.08.2023 21:34

Konferans Ligi'nde Twente ile karşılaşan Fenerbahçe'de rakip takım futbolcusu Sadilek bir pozisyon sonrasında Osayi-Samuel'in ayağından çıkan kramponunu sahanın dışına attı. Bu harekete oldukça sinirlenen sarı-lacivertlilerin stoperi Becao, rakip takım futbolcusuna ''Delirdin mi?'' dercesine el hareketlerinde bulundu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Twente ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısına Hollanda ekibinin futbolcusunun, Osayi-Samuel'in kramponunu dışarıya atması damga vurdu.

BECAO ÇILGINA DÖNDÜ

Mücadelenin 26. dakikasında Twente forması giyen futbolcu bir pozisyon sonrası Osayi-Samuel'in ayağından çıkan kramponu dışarı attı. Bunun üzerine sarı-lacivertlilerin stoperi Becao oldukça sinirilenirken, rakip takım futbolcusunun üzerine yürüdü ve "Delirdin mi?" dercesine el hareketleri yaptı.

SARI KART GÖRDÜ

Yaşananların ardından sahada tansiyon bir anda artarken, Twente'nin futbolcusu Sadilek sarı kartla cezalandırıldı. Olaylar çok büyümeden sona erdi.

Futbol sahalarında bunu da gördük! Fenerbahçe maçında Twenteli futbolcudan akıllara durgunluk veren hareket
Görüntü: S Sport
Futbol sahalarında bunu da gördük! Fenerbahçe maçında Twenteli futbolcudan akıllara durgunluk veren hareket
Görüntü: S Sport
Futbol sahalarında bunu da gördük! Fenerbahçe maçında Twenteli futbolcudan akıllara durgunluk veren hareket
Görüntü: S Sport

Fenerbahçe, Twente, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol sahalarında bunu da gördük! Fenerbahçe maçında Twenteli futbolcudan akıllara durgunluk veren hareket - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbol sahalarında bunu da gördük! Fenerbahçe maçında Twenteli futbolcudan akıllara durgunluk veren hareket - Son Dakika
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