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Futbol sahalarında nadir görülen an! Galatasaray-Alanyaspor maçının hakemi oyundan çıktı - Son Dakika

Futbol sahalarında nadir görülen an! Galatasaray-Alanyaspor maçının hakemi oyundan çıktı

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray-Alanyaspor maçını yöneten Hakem Ali Şansalan sakatlandı. Şansalan'ın yerine 4. Hakem Yiğit Arslan mücadeleye devam etti.

Futbol sahalarında nadir görülen an! Galatasaray-Alanyaspor maçının hakemi oyundan çıktı
25.11.2023 - 20:24,  Güncelleme: 20:27
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Tredyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. Mücadelede sakatlanan orta hakem Ali Şansalan oyuna devam edemedi.

ALİ ŞANSALAN SAKATLANDI

Bacağında bir problem hisseden Ali Şansalan, 53. dakikada sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi.

YİĞİT ARSLAN DÜDÜĞÜ ALDI

Oyundan çıkmak zorunda kalan Ali Şansalan'ın yerine 4. hakem Yiğit Arslan, 58. dakikadan itibaren orta hakem olarak görev yapmaya başladı.

Futbol sahalarında ender görülen an! Galatasaray-Alanyaspor maçında hakem oyudan çıktı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Ali Şansalan, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol sahalarında nadir görülen an! Galatasaray-Alanyaspor maçının hakemi oyundan çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbol sahalarında nadir görülen an! Galatasaray-Alanyaspor maçının hakemi oyundan çıktı - Son Dakika
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