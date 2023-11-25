Futbol sahalarında nadir görülen an! Galatasaray-Alanyaspor maçının hakemi oyundan çıktı

Tredyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. Mücadelede sakatlanan orta hakem Ali Şansalan oyuna devam edemedi.

ALİ ŞANSALAN SAKATLANDI

Bacağında bir problem hisseden Ali Şansalan, 53. dakikada sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi.

YİĞİT ARSLAN DÜDÜĞÜ ALDI

Oyundan çıkmak zorunda kalan Ali Şansalan'ın yerine 4. hakem Yiğit Arslan, 58. dakikadan itibaren orta hakem olarak görev yapmaya başladı.