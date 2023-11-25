Tredyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. Mücadelede sakatlanan orta hakem Ali Şansalan oyuna devam edemedi.
Bacağında bir problem hisseden Ali Şansalan, 53. dakikada sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi.
Oyundan çıkmak zorunda kalan Ali Şansalan'ın yerine 4. hakem Yiğit Arslan, 58. dakikadan itibaren orta hakem olarak görev yapmaya başladı.
Son Dakika › Spor › Futbol sahalarında nadir görülen an! Galatasaray-Alanyaspor maçının hakemi oyundan çıktı - Son Dakika