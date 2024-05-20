İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir inşaat kazısı sırasında kepçe operatörü tarafından ceset fark edildi. Bir kadına ait olduğu tahmin edilen cansız bedenin elleri ve ayaklarının bağlı olduğu görüldü.

OPERATÖRÜN FARK ETTİĞİ CİSİM CESET ÇIKTI

Aşağı Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi TOKİ Konutları yanında bir inşaat kazısı sırasında kepçe operatörü bir cisim fark etti. Kepçeden inip bakınca ceset olduğunu gören operatör, durumu polise bildirdi.

ELLERİNİ VE AYAKLARINI BAĞLAMIŞLAR

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinde bir kadına ait olduğu tahmin edilen cesedin, elleri ve ayaklarının bağlı olduğu öğrenildi.

OTOPSİ MERKEZİNE GÖNDERİLDİ

Ceset, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.