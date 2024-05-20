Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), ordu, dün sabah saatlerinde başlayan bir darbe girişiminin güvenlik güçleri tarafından bastırıldığını duyurmuştu.
KDC Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Sylvain Ekenge yaptığı açıklamada, KDC Silahlı Kuvvetlerinin içlerinde yabancıların da olduğu bir grup silahlı kişinin darbe girişimini engellediğini bildirmişti.
Askeri yetkililer başkent Kinşasa'nın Goma bölgesinde güvenlik güçleri ile silahlı kişiler arasında çatışmalar yaşandığını ve 3 silahlı kişi öldürüldüğünü duyururken bugün darbe girişimine ilişkin dikkat çeken bir görüntü servis edildi.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde başarısız bir darbe girişiminde bulunan liderin, başkanlık sarayının içinden Facebook'ta canlı yayın yaptığı sırada öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı.
Reuters tarafından doğrulanan videoda, ordunun darbe lideri olarak adlandırdığı Christian Malanga, "Biz, militanlar, bıktık. Tshisekedi ile devam edemeyiz" dediği anlar yer aldı.
Son Dakika › Dünya › Kongo'daki darbe girişiminden çarpıcı görüntüler! Ülkeyi karıştıran lideri canlı yayın yaparken öldürmüşler - Son Dakika
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