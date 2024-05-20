Kongo'daki darbe girişiminden çarpıcı görüntüler! Ülkeyi karıştıran lideri canlı yayın yaparken öldürmüşler - Son Dakika
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Kongo'daki darbe girişiminden çarpıcı görüntüler! Ülkeyi karıştıran lideri canlı yayın yaparken öldürmüşler

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde dün sabah saatlerinde ordu birlikleri tarafından bastırılan darbe girişimine ilişkin dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Ajanslar tarafından doğrulanan videoda darbe girişiminde bulunan liderin, başkanlık sarayı içinden sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparken öldürüldüğü anlar yer aldı.

20.05.2024 14:52
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), ordu, dün sabah saatlerinde başlayan bir darbe girişiminin güvenlik güçleri tarafından bastırıldığını duyurmuştu.

İÇLERİNDE YABANCILAR DA VARDI

KDC Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Sylvain Ekenge yaptığı açıklamada, KDC Silahlı Kuvvetlerinin içlerinde yabancıların da olduğu bir grup silahlı kişinin darbe girişimini engellediğini bildirmişti.

Kongo'daki darbe girişiminden çarpıcı görüntüler! Ülkeyi karıştıran lideri canlı yayın yaparken öldürmüşler

DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN ÇARPICI GÖRÜNTÜ

Askeri yetkililer başkent Kinşasa'nın Goma bölgesinde güvenlik güçleri ile silahlı kişiler arasında çatışmalar yaşandığını ve 3 silahlı kişi öldürüldüğünü duyururken bugün darbe girişimine ilişkin dikkat çeken bir görüntü servis edildi.

Kongo'daki darbe girişiminden çarpıcı görüntüler! Ülkeyi karıştıran lideri canlı yayın yaparken öldürmüşler

CANLI YAYIN SIRASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde başarısız bir darbe girişiminde bulunan liderin, başkanlık sarayının içinden Facebook'ta canlı yayın yaptığı sırada öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı.

Kongo'daki darbe girişiminden çarpıcı görüntüler! Ülkeyi karıştıran lideri canlı yayın yaparken öldürmüşler

"BİZ MİLİTANLAR BIKTIK"

Reuters tarafından doğrulanan videoda, ordunun darbe lideri olarak adlandırdığı Christian Malanga, "Biz, militanlar, bıktık. Tshisekedi ile devam edemeyiz" dediği anlar yer aldı.

Kongo\'daki darbe girişiminden çarpıcı görüntüler! Ülkeyi karıştıran lideri canlı yayın yaparken öldürmüşler

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Son Dakika Dünya Kongo'daki darbe girişiminden çarpıcı görüntüler! Ülkeyi karıştıran lideri canlı yayın yaparken öldürmüşler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sedat Bezmen: Video ile haberin uyumsuzluğu 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kongo'daki darbe girişiminden çarpıcı görüntüler! Ülkeyi karıştıran lideri canlı yayın yaparken öldürmüşler - Son Dakika
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