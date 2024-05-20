Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi! 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti

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Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde bir tersanede yaptırdıkları tekneyi teslim almak üzere gelen 44 yaşındaki Faik Kırcı ve 35 yaşındaki Murat Beycan, teknenin makine dairesinde ısınmak için kömürle ateş yakıp uyudular. Ancak 2 arkadaş karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Kırcı ve Beycan'ın cenazeleri Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GECE, YAPTIRDIKLARI TEKNEDE KALDILAR

Tekirdağ'da oturan Faik Kırcı ve Murat Beycan, Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde yaptırdıkları 10 metre uzunluğundaki tekneyi teslim almak üzere 2 gün önce Ovatekkeönü köyündeki Ahşap Tekne ve Yat Yapım Tersanesi'ne geldi. 2 arkadaş, teknenin son kalan işlerini takip etti. Sonra da geceyi tamamlanmak üzere olan teknelerinde geçirdi.

MAKİNE DAİRESİNDE KÖMÜRLE ATEŞ YAKIP UYUDULAR

Kırcı ve Beycan, dün akşam da teknede kalıp, geceyi geçirmek istedi. İki arkadaş, tersanedeki teknenin makine dairesine girerek ısınmak için teneke içinde kömürle ateş yaktı. Makine dairesinin kapısını da kapatan Kırcı ve Beycan, bir süre sonra uyudu.

CANSIZ BEDENLERİ ATÖLYE USTASI BULDU

Sabah saatlerinde tekne atölyesindeki ustalardan biri makine dairesine girince Kırcı ve Beycan'ı hareketsiz halde buldu. Durum, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Faik Kırcı ve Murat Beycan'ın karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEKNEYİ TESLİM ALIP YOLA ÇIKACAKLARDI

Kırcı ve Beycan'ın cenazeleri savcının incelemesi sonrası, otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu arada teknenin işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Kırcı ve Beycan'ın bugün teknelerini teslim alarak yola çıkmayı planladıkları öğrenildi.