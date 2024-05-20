Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi! 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi! 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti

Geniş Video İzle

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde özel olarak yaptırılan teknenin makine dairesinde geceyi geçiren Faik Kırcı ve Murat Beycan, kömürle ateş yakarak ısınmaya çalışırken karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

20.05.2024 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde bir tersanede yaptırdıkları tekneyi teslim almak üzere gelen 44 yaşındaki Faik Kırcı ve 35 yaşındaki Murat Beycan, teknenin makine dairesinde ısınmak için kömürle ateş yakıp uyudular. Ancak 2 arkadaş karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Kırcı ve Beycan'ın cenazeleri Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GECE, YAPTIRDIKLARI TEKNEDE KALDILAR

Tekirdağ'da oturan Faik Kırcı ve Murat Beycan, Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde yaptırdıkları 10 metre uzunluğundaki tekneyi teslim almak üzere 2 gün önce Ovatekkeönü köyündeki Ahşap Tekne ve Yat Yapım Tersanesi'ne geldi. 2 arkadaş, teknenin son kalan işlerini takip etti. Sonra da geceyi tamamlanmak üzere olan teknelerinde geçirdi.

Teslim almaya geldikleri tekneden cansız bedenleri çıktı! Ateş yakıp uyuyan 2 arkadaş karbonmonoksit gazından zehirlendi

MAKİNE DAİRESİNDE KÖMÜRLE ATEŞ YAKIP UYUDULAR

Kırcı ve Beycan, dün akşam da teknede kalıp, geceyi geçirmek istedi. İki arkadaş, tersanedeki teknenin makine dairesine girerek ısınmak için teneke içinde kömürle ateş yaktı. Makine dairesinin kapısını da kapatan Kırcı ve Beycan, bir süre sonra uyudu.

Teslim almaya geldikleri tekneden cansız bedenleri çıktı! Ateş yakıp uyuyan 2 arkadaş karbonmonoksit gazından zehirlendi

CANSIZ BEDENLERİ ATÖLYE USTASI BULDU

Sabah saatlerinde tekne atölyesindeki ustalardan biri makine dairesine girince Kırcı ve Beycan'ı hareketsiz halde buldu. Durum, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Faik Kırcı ve Murat Beycan'ın karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Teslim almaya geldikleri tekneden cansız bedenleri çıktı! Ateş yakıp uyuyan 2 arkadaş karbonmonoksit gazından zehirlendi

TEKNEYİ TESLİM ALIP YOLA ÇIKACAKLARDI

Kırcı ve Beycan'ın cenazeleri savcının incelemesi sonrası, otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu arada teknenin işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Kırcı ve Beycan'ın bugün teknelerini teslim alarak yola çıkmayı planladıkları öğrenildi.

Teslim almaya geldikleri tekneden cansız bedenleri çıktı! Ateş yakıp uyuyan 2 arkadaş karbonmonoksit gazından zehirlendi
Teslim almaya geldikleri tekneden cansız bedenleri çıktı! Ateş yakıp uyuyan 2 arkadaş karbonmonoksit gazından zehirlendi
Teslim almaya geldikleri tekneden cansız bedenleri çıktı! Ateş yakıp uyuyan 2 arkadaş karbonmonoksit gazından zehirlendi
Teslim almaya geldikleri tekneden cansız bedenleri çıktı! Ateş yakıp uyuyan 2 arkadaş karbonmonoksit gazından zehirlendi
Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi! 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti
Kaynak: DHA

Bartın Devlet Hastanesi, Kurucaşile, Zehirlenme, Bartın, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi! 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:22 Kazadan yeni görüntüler Reisi’nin naaşını böyle taşıdılar Kazadan yeni görüntüler! Reisi'nin naaşını böyle taşıdılar
14:00 Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı
12:55 Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran’da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu
12:12 İran’da Reisi’nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak “Muhbir“ devraldı İran'da Reisi'nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak "Muhbir" devraldı
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
15:03 Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın’ı kadro dışı bıraktı Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın'ı kadro dışı bıraktı
14:59 Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi! 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti
14:49 Duruşmada hareketli dakikalar Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan’ı salondan attı Duruşmada hareketli dakikalar! Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan'ı salondan attı
14:29 Reisi’nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti Reisi'nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti
14:14 Karar dikkat çekti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki kişilere DNA testi yapılmayacak Karar dikkat çekti! İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki kişilere DNA testi yapılmayacak
14:09 Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek’e sahip çıktı Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek'e sahip çıktı
14:09 Balıkesir’de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı Balıkesir'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
14:03 Verilmiş sadakası varmış Beşiktaş’ın yıldızı Jean Onana’ya kurşun yağdırdılar Verilmiş sadakası varmış! Beşiktaş'ın yıldızı Jean Onana'ya kurşun yağdırdılar
13:46 TFF, Süper Lig’in son haftasının programını açıkladı TFF, Süper Lig'in son haftasının programını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 16:12:12. #1.11#
SON DAKİKA: Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi! 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement