Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Yıldırım, Ferdi KaradorukAltaş Denizlispor: Stackhowiak, Hakan Çinemre, Onazi (Dk. 60 Schwechlen), Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 74 Muğdat Çelik), Özer Özdemir, Aissati, Gökhan Süzen, İlhan Depe (Dk. 60 Okan Derici), Brahim Darri (Dk.

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