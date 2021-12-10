Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti.

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