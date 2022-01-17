Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Eryaman

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Erkan Akbulut, Kemal Mavi

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Mert Kula (Dk. 80 Baran Başyiğit), Kerem Can Akyüz (Dk. 80 Musa Şahindere), Gökhan Gül, Tshibola, Barış Alıcı, Serdarcan Eralp (Dk. 56 Gökhan Altıparmak), Sandro Lima, Eleke (Dk. 56 Belyaev)

Adanaspor: Karacic, Donkor (Dk. 46 Bruns), Evren Korkmaz, Roche, Bennasser, Uğurcan Yazğılı, Celil Yüksel (Dk. 86 Ulaş Zengin), Fıratcan Üzüm, Cem Özdemir (Dk. 46 Eren Karadağ), İsmail Erdoğan (Dk. 90+3 Rüştü Hanlı), Tetteh (Dk. 88 Kingsley)

Goller: Dk. 51 ve 70 Tetteh, Dk. 57 Bruns (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Kerem Can Akyüz, Dk. 25 Serdarcan Eralp, Dk. 45+1 Eleke, Dk. 79 Mert Kula (Gençlerbirliği), Dk. 29 Fıratcan Üzüm (Adanaspor)

Spor Toto 1. Lig'de 21. haftanın kapanış maçında Adanaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi.

Bu sonuçla galibiyet serisini 4 maça çıkaran Adanaspor, puanını 32'ye yükseltirken, üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Gençlerbirliği 26 puanda kaldı.

Öte yandan, karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de izledi.

"Kalbimizdesin evlat"

Ankara'da geçirdiği trafik kazasında vefat eden milli futbolcu Ahmet Çalık anısına maç öncesi protokol tribünü girişinde lokma dağıtıldı.

Kırmızı-siyahlı futbolcular, başkent ekibinin altyapısında yetişen Ahmet Çalık'ın fotoğrafının yer aldığı "Kalbimizdesin evlat" yazılı tişörtle ısınmaya çıktı.

Dijital reklam panolarına da "Kalbimizdesin, seni asla unutmayacağız" ifadeleri yansıtıldı.

Gençlerbirliği'nde kaptanlığa kadar yükselen Ahmet Çalık için karşılaşma öncesi saygı duruşunda bulunuldu. Seremonide "Kalbimizdesin evlat" yazılı pankart açan başkent ekibi, Çalık'ın 5 numaralı Gençlerbirliği formasıyla karşılaşma öncesi fotoğraf çektirdi.

Gençlerbirliği'nde 5 numaralı formayı giyen Ahmet Çalık için kırmızı-siyahlı futbolcular, 5. dakikada topu dışarı attı. İki takım oyuncuları ile taraftarlar, 27 yaşında hayatını kaybeden milli futbolcuyu alkışlarla andı. Kırmızı-siyahlı taraftarlar sahaya karanfil de attı.